Toto je prvý prezidentský kandidát: FOTO Krajniak sa pochválil autormi posledných podpisov

"Podpora ľudí ma veľmi teší a ďakujem za ňu. Ľudia najviac oceňujú to, že podpisy zbieram osobne a nevyužívam služby platených brigádnikov," povedal Krajniak. V zbere podpisov bude pokračovať aj naďalej, kým nezíska podpisy pod svoju kandidatúru zo všetkých regiónov Slovenska. Doteraz navštívil Zemplín, Spiš, Liptov, Oravu, Gemer, Hornú Nitru, Košice, Žilinu, Banskú Bystricu, Zvolen, Brezno, Trenčín, Trnavu, Malacky, Pezinok či Nové Zámky. Ako informovalo tlačové oddelenie Sme Rodina, Krajniak bude v utorok v zbere podpisov pokračovať v Nitre.

Krajniak sa chce dostať do druhého kola

Cieľom Krajniaka je dostať sa v prezidentských voľbách do druhého kola. Ako povedal v rozhovore, verí, že s programom, s ktorým prechádza po Slovensku, je schopný získať približne pol milióna voličov, čo by ho mohlo oprávňovať k postupu do druhého kola. „Či uspejem v druhom kole, ak sa do neho dostanem, to neviem povedať. To bude závisieť od toho, kto bude protikandidátom. Teda môj prvý cieľ je postup do druhého kola,“ povedal. Krajniak sľubuje, že nebude útočiť v kampani na žiadneho protikandidáta, ale bude sa snažiť osloviť voličov, aby do druhého kola postúpil.

Zdroj: archiv M.K.

Hnutie Sme rodina volilo v parlamentných voľbách v roku 2016 približne 172 000 voličov a Krajniak získal približne 20 000 preferenčných hlasov. Napriek tomu si myslí, že jeho cieľ, získať 500-tisíc hlasov, je reálny. „Je to reálny cieľ, pretože môj program je realistický a dobrý. Môže pomôcť ľuďom. Mám deväť mesiacov na to, aby som presvedčil ľudí, že program je dobrý. Ponúkam aj neútočenie na iných kandidátov. Nebudem sa k nim negatívne vymedzovať. Chcem ukázať, že politika sa dá robiť vecne,“ uviedol.

Kandidatúru oznámil koncom mája

Kandidatúru na prezidenta oznámil Krajniak v posledný májový deň, rovnako ako Zuzana Čaputová. Krajniak je podpredsedom strany a komunikuje najmä bezpečnostné témy. Je predsedom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a členom brannobezpečnostného výboru. Vystupuje aj proti migrantom. V minulosti pôsobil ako poradca ministra vnútra Daniela Lipšica pre rómsku kriminalitu a bol členom KDH. Z ministerstva odišiel po medializovanej kauze Gorila, bol v Prezídiu Fondu národného majetku. Krajniak aj Lipšic vtedy odmietali, že by sa na korupcii akokoľvek podieľali. Po tejto kauze vystupoval na blogu ako Posledný križiak a tvrdo kritizoval finančnú skupinu Penta.

Zdroj: Foto: SITA/Diana Černáková

Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka, pravdepodobne v marci. Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Okrem Milana Krajniaka sa postaví do súboja o post prezidenta Robert Mistrík, Béla Bugár či advokátka Zuzana Čaputová. Záujem kandidovať na post prezidenta ohlásila Bohumila Tauchmannová Záborská, Radovan Znášik, Juraj Zábojník, Eduard Chmelár, predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec, Oskar Fegyveres a bývalý predseda NR SR František Mikloško. Záujemca musí získať 15 podpisov poslancov NR SR alebo 15-tisíc podpisov občanov.