Rok od vraždy, ktorá zmenila Slovensko: Prvé obžaloby by mohli padnúť v lete, naznačil Čižnár

Prvé obžaloby v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej by mali byť podané do pár mesiacov, možno už počas leta. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to pripustil generálny prokuráror SR Jaromír Čižnár.

„Je to otázka niekoľkých mesiacov, možno, hovorím možno, pretože sa medzitým môžu ďalšie veci udiať, v lete, v prvej polovici leta. Je to len predpokladaný termín,“ povedal. Čižnár, ktorý zároveň potvrdil, že v prípade vraždy novinára existovali úvahy o Kuciakovom únose. „V tomto štádiu vieme to, že to boli len úvahy, ďalej sa nekonalo, nerealizovali sa,“ dodal. Prokuratúra pôvodne plánovala podať prvé obžaloby už počas februára, čo však nevyšlo.

Od vraždy uplynie rok

Verejnosť sa o vražde dozvedela v pondelok ráno 26. februára 2018. Ešte v ten deň vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že Kuciakova vražda pravdepodobne súvisí s jeho novinárskou prácou.

Z výjazdového rokovania vlády prišli späť do Bratislavy vtedajší premiér Robert Fico a jeho minister vnútra Robert Kaliňák. Počas brífingu na generálnej prokuratúre prisľúbili odmenu milión eur tomu, kto poskytne o vražde relevantné informácie. Tento skutok otriasol slovenskou spoločnosťou. Ešte v ten deň sa večer v Bratislave spontánne konali dve spomienkové podujatia – ľudia chodili zapaľovať sviečky k redakcii Aktualít, ale aj na Námestie SNP. Na Slovensko pricestovali aj zástupcovia českých médií.

Zdroj: Vlado Anjel

Zmena postojov v spoločnosti

Vražda novinára mala vážny dopad aj na politickú situáciu na Slovensku. Svoju demisiu oznámil minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD). Opozičné hnutie OĽaNO zvolalo pietny pochod, na ktorom vystúpila aj matka zavraždeného Róberta Remiáša Anna Remiášová. Ľudia po pochode zapaľovali sviečky pred Úradom vlády SR, ktoré tam však do rána už neboli. Koncom týždňa bolo už známe, že pre vraždu Kuciaka vyšle Európsky parlament na Slovensko svoju delegáciu.

Postupne sa spoločnosť začala ohradzovať nielen proti vražde novinára, ale zastala sa aj novinárskej obce a odmietla útoky politikov na novinárov. Na výroky vtedajšieho premiéra Fica, ktorý nazval novinárov napríklad „špinavými protislovenskými prostitútkami“, začali upozorňovať aj v zahraničí. V piatok 2. marca sa konal pochod pod názvom Nechceme späť 90-te, kde vystúpil aj prezident Andrej Kiska, zástupcovia slovenskej novinárskej obce, riaditeľ Reportérov bez hraníc Christophe Deloire a čítal sa tam aj list od českej investigatívnej novinárky Pavly Holcovej, ktorá s Kuciakom spolupracovala.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Fico začal strácať svojich ľudí

Práve šéf Reportérov bez hraníc vyzval Fica, aby sa za svoje výroky novinárom ospravedlnil. V čase konania prvého pochodu boli už známe prepojenia najbližších spolupracovníkov Roberta Fica – asistentky Márie Troškovej a tajomníka Bezpečnostnej rady Viliama Jasaňa na talianskych podnikateľov pôsobiacich kontroverzne v oblasti pôdohospodárstva. Dav preto žiadal odchod samotného Fica. Jasaň a Trošková oznámili odchod zo svojich pozícií ešte 28. februára. Po pochode sa verejnosť dozvedela, že Fica opustil jeden z jeho najbližších spolupracovníkov, riaditeľ kancelárie predsedu vlády Roman Šipoš.

Prevrat na čele so Sorosom

V nedeľu 4. marca vystúpil pred novinárov so svojím vyhlásením prezident Andrej Kiska. Riešenie videl v zásadnej a rozsiahlej rekonštrukcii vlády alebo v predčasných voľbách. Fico na to reagoval, že Kiskovo vyhlásenie nebolo písané na Slovensku. Následne, v pondelok 5. marca, začal prezidenta spájať s americkým finančníkom a filantropom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom a začal obviňovať opozíciu zo snahy o prevrat. S týmito vyhláseniami mal problém koaličný Most-Híd, najmä Lucia Žitňanská, ktorá bola vtedy ministerkou spravodlivosti.

Zdroj: TASR/Branislav Račko, Martin Baumann

Kiska navrhol predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi a premiérovi Robertovi Ficovi spoločnú deklaráciu, aby vyslali verejnosti signál, že chcú vyriešiť politickú krízu. Hoci sa všetci traja stretli, nič nepodpísali. Fico na stretnutie priniesol vlastný návrh deklarácie.

Tretia veta a demisia premiéra

V pondelok 12. marca minister vnútra Kaliňák oznámil odchod zo svojej funkcie, do Prezidentského paláca však papier o jeho demisii nikdy neprišiel. V ten deň zasadla aj Republiková rada Mosta-Híd. Prijala uznesenie, podľa ktorého mali byť predčasné voľby, alebo vystúpi z koalície. Uznesenie obsahovalo aj tretiu vetu, podľa ktorej sa mohli rozhodnúť inak, ak sa dramaticky zmenia okolnosti.

Zdroj: TASR – Marko Erd

Koalícia odvtedy rokovala o termíne predčasných volieb. Robert Fico však 14. marca oznámil, že je pripravený podať demisiu. To presvedčilo Most, aby ostal v koalícii. Lucia Žitňanská informovala, že v budúcej vláde už nebude pokračovať, jej stranícky kolega František Šebej sa zase vzdal mandátu poslanca. Napriek ohlásenej zmene vlády pokračovali piatkové protesty Za slušné Slovensko, ktoré sa konali naprieč Slovenskom, ale aj po Európe a svetových metropolách. Počet protestujúcich ľudí sa pritom zvyšoval.

Nová vláda

Vtedajší vicepremiér pre investície Peter Pellegrini dostal poverenie zostaviť novú vládu. Jeho prvotný návrh prezident Kiska 20. marca odmietol. Za problematické považoval najmä meno možného ministra vnútra Jozefa Ráža. Ešte v ten deň Pellegrini oznámil, že za nového ministra vnútra navrhne dovtedajšieho ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Na ministerstve ho nahradila štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Luciu Žitňanskú vymenil Gábor Gál, na Pellegriniho post nastúpil Richard Raši a Mareka Maďariča nahradila Ľubica Laššáková.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Prezident túto vládu vymenoval 22. marca 2018. Nová vláda schválila de facto to isté Programové vyhlásenie vlády. Vyhodila len zmienky o slovenskom predsedníctve v Rade EÚ, ktoré sa konalo v roku 2016. Následne o dôvere novej vláde hlasovala NR SR, dôveru kabinetu Petra Pellegriniho vyslovilo 81 poslancov.

Nevydržal ani mesiac

Po zmene vlády sa pozornosť verejnosti sústredila na to, či nový minister vnútra Drucker odvolá policajného prezidenta Tibora Gašpara. Namiesto toho ani nie mesiac od vymenovania, v pondelok 16. apríla, Drucker oznámil podanie demisie, ktorú prezidentovi podal v utorok 17. apríla. Po Druckerovej demisii bol poverený riadením ministerstva Pellegrini. Ešte v ten deň oznámil, že Gašpar k 31. máju na svojom poste skončí.

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

Na uvoľnené miesto ministra vnútra nastúpila Denisa Saková, ktorá na rezorte pôsobila ako štátna tajomníčka. Prezident ju vymenoval 26. apríla. Kiska vtedy povedal, že nominácia Sakovej na post ministerky vnútra je premrhaná príležitosť. Vládna väčšina podľa neho nepochopila, čo sa po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej na Slovensku stalo.

Obvinení

Prezident v januári 2019 pri príležitosti sviatku vzniku SR vyznamenal Jána Kuciaka Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti žurnalistiky.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Momentálne sú v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej štyria obvinení, konkrétne Tomáš Sz. a Miroslav M. ako vykonávatelia, Zoltán A. ako sprostredkovateľ a Alena Zs. ako objednávateľka. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár na tlačovej besede začiatkom februára uviedol, že pôvodne orgány činné v trestnom konaní chceli v tomto prípade podať prvé obžaloby do konca februára 2019, pravdepodobne to však nestihnú.