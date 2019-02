Gál má obavy z rozsudku Ústavného súdu ohľadom previerok: Hrozí precedens, tvrdí

BRATISLAVA - Rozhodnutie Ústavného súdu SR z konca januára tohto roka o protiústavnosti ústavného zákona o sudcovských bezpečnostných previerkach môže vytvoriť precedens do budúcnosti. Uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že podľa jeho názoru z pohľadu právneho formalizmu ústavný súd rozhodnutím narušil formálne právo.

Rezort zriadi k rozhodnutiu pracovnú skupinu, ktorá by mala povedať, ako naň reagovať. Podľa Gála existuje viacero možností, cez zmenu Ústavy SR, až po jeho akceptovanie s tým, že išlo o jednorazové rozhodnutie. Ústavný súd SR na konci januára označil ústavný zákon Národnej rady SR o bezpečnostných previerkach sudcov za protiústavný.

Niektorí sudcovia, ktorí prijali takéto rozhodnutie, sa však z ústavného súdu vrátia na svoje domovské súdy, a teda rozhodovali aj o vlastných previerkach v budúcnosti. Ide o prvé rozhodnutie súdu v prípade ústavného zákona. Na jeho schválenie je pritom v Národnej rade SR potrebných minimálne 90 poslaneckých hlasov.

Zásah do budúcnosti

"Keď sa precedens raz vytvorí, obávam sa, že môže byť využitý aj v budúcnosti. Ak vychádzam čisto z právneho formalizmu, tak Ústavný súd SR nemá právomoc vyplývajúcu z Ústavy SR, čiže formálne právo bolo narušené. Na druhej strane sú tu isté názory, že prirodzené právo má jadro ústavy a ústavný súd sa môže vyjadriť aj k iným témam, ktoré mu nevyplývajú priamo z ústavy," povedal Gál.

Na otázku, ako bude reagovať na rozhodnutie ministerstvo, odpovedal jeho šéf tak, že bude zriadená pracovná skupina, ktorá posúdi všetky dostupné možnosti. "Som na vážkach, ako s týmto rozhodnutím naložiť, preto zriadime pracovnú skupinu. Sú rôzne možnosti, buď povieme, že išlo o jednorazové rozhodnutie a necháme to tak, alebo zmeníme Ústavu SR, alebo to necháme na prirodzený vývoj, čo na to povie ďalšie plénum Ústavného súdu SR," doplnil.

Podľa ministra nešlo v rozhodnutí o nespokojnosť so samotnými bezpečnostnými previerkami, ale skôr spôsobom ich realizácie. Gál si však v súčasnosti nevie predstaviť inú formu ich vypracovania. Bezpečnostné previerky udeľuje Národný bezpečnostný úrad, ktorý pri ich vypracovaní vychádza z podkladov bezpečnostných štátnych inštitúcií. Previerky existujú v rôznych stupňoch prevedenia, od menej náročných, až po úroveň "prísne tajné".