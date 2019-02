Vyhrážky, lustrácia a úniky: Vyšetrovanie vraždy Kuciaka odhaľuje špinu na najvyšších miestach

Už nejedna hlava padla pre podozrenia spojené s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Od tragédie, ktorá zobrala život dvom mladým ľuďom len pár mesiacov pred svadbou, uplynul takmer rok.

Za ten čas po masívnych protestoch musel odstúpiť zo svojej funkcie Robert Fico, Robert Kaliňák, ale aj Tibor Gašpar, či Robert Krajmer. Ako výsmech do tváre však pôsobilo rozhodnutie Denisy Sakovej, ktorá nastúpila na post ministerky vnútra, keď si Gašpara nechala pri sebe ako poradcu. O to desivejšie to vyznieva potom, ako boli medializované informácie o lustrovaní Kuciaka v policajnej databáze.

Jún 2017

Po vražde novinára padlo okamžite podozrenie na Mariana Kočnera, o ktorom Kuciak často písal. Pamätná je tlačová konferencia, ktorú zvolal Kočner. Ján Kuciak ho na nej svojimi otázkami dostal do úzkych a Kočner namiesto odpovede, len agresívne útočil.

September 2017

Krátko na to, sa Kočner Kuciakovi vyhrážal. Povedal mu, že naňho bude zbierať špinu a uprednostní ho aj pred inými novinármi. Kuciak podal na Kočnera trestné oznámenie, no polícia ho ani nepredvolala na výsluch. Niekoľko mesiacov sa nič nedialo. Kuciakove trestné oznámenie si pohadzovali ako horúci zemiak.

Až po jeho vražde si Kočnera predvolali na výsluch, no oznámenie odmietli. Tibor Gašpar sa bezprostredne po vražde postavil pred médiá a s takmer istotou tvrdil, že čin súvisel s Kuciakovou prácou.

December/január 2018

Niekedy koncom roká 2017 alebo začiatkom roka 2018 mala Alena Zsuzsová, ktorá je momentálne obvinená z objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny, byť v aute so Zoltánom Andruskóm. Uňho si mala objednať vraždu novinára a za jej vykonanie mu mala sľúbiť odpustenie dlhu vo výške 20-tisíc a ďalšiu odmenu 50-tisíc. Vyplýva to z Uznesenia, ktoré majú Topky k dispozícii.

Jún 2017 - Január 2018

Z Uznesenia vyplýva aj to, že Zsuzsová mala všetko dopredu nachystané a Andruskó, Szabó a Marček išli na hotovú vec. Vedeli, kde Kuciak býva, ako a kedy chodí do práce a domov, či to, že si nezamykajú dvere.

Niekedy v tomto období mala prebehnúť aj lustrácia v policajnej databáze, ktorú mal vykonať Pavol Vorobjov, riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície, ktorý je, mimochodom, sused Tibora Gašpara. Vorobjov mal vypovedať, že Kuciaka lustroval práve na príkaz Gašpara. Ten tvrdenia odmieta.

Pred vraždou mal Kuciaka a iných novinárov sledovať aj Peter Tóth, bývalý novinár a SISkár. Spolupracovať mal údajne aj s Norbertom Bödörom, synom majiteľa SBS Bonul. Tá je známa tým, že vyhráva veľké štátne zákazky. Na jej večierku dokonca rečnil aj Robert Fico a Kočnerovo auto videli krátko po vražde novinára pred hotelom Zlatý kľúčik v Nitre, ktorý je rovnako spájaný s Bödörovcami. Norbert mal ísť vo veci vraždy Kuciaka aj vypovedať na políciu, no pre úniky z vyšetrovania sa o tom dozvedel a prišiel sám.

Pri sledovaní Kuciaka mal pomáhať aj bývalý zamestnanec Finančného riaditeľstva a bývalý príslušník ŠtB, Miroslav Kriak. Po medializácii týchto informácií, riaditeľstvo s Kriakom ukončilo pracovný pomer.

Padajú hlavy

Počas vyšetrovania Kuciakovej vraždy sa na povrch dostávajú desivé informácie. Obvinená Zsuzsová komunikovala s viacerými vplyvnými ľuďmi - s Martinom Glváčom, Jurajom Drobom, Andrejom Dankom, s Reném Vanekom, či s Borisom Kollárom. Objavil sa aj prepis komunikácie s Danielom Lipšicom, advokátom rodiny Kuciakovcov. Ten je z roku 2012 a Lipšic tvrdí, že so Szuszovou nekomunikoval on, ale išlo o diskreditačnú kampaň. Zsuzsová bola pritom volavka, ktorú využíval práve Kočner.

Počas uplynulého roka museli z funkcii odstúpiť viacerí vplyvní ľudia. Svojho postu sa musel vzdať dlhoročný premiér Robert Fico a odísť musela aj jeho asistentka a hlavná štátna radkyňa Mária Trošková, ktorá bola prepojená na taliansku mafiu. Z postu ministra vnútra a nakoniec aj z poslaneckých lavíc odišiel aj Robert Kaliňák, Ficova pravá ruka.

Okolo Tibora Gašpara, ktorý je rodinne spätý so šéfom Bonulu, bolo mnoho rozruchu. Svojho postu sa vzdať nechcel. Nakoniec tak urobiť musel a skončil ako poradca u Denisy Sakovej. Nakoniec však opustil aj túto pozíciu. Krk mu zlomili informácie o lustrovaní Kuciaka.

Smer medzi konšpirátormi

Stratégia vládnej strany Smer a všetkých jeho sympatizantov je jasná. Do budúcich volieb chce osloviť aj konšpirátorov a ľudí, ktorí sú "proti systému". Začal s tým už Robert Fico, keď hovoril o stretnutí prezidenta Kisku s Georgom Sorosom. Pokračuje jeho verný obdivovateľ Ľuboš Blaha, ktorý šíri klamstvá a konšpirácie na sociálnej sieti.

Najnovšie sa pridal aj Tibor Gašpar. Ten dal exkluzívne vyjadrenie k svojmu odchodu z funkcie webu Hlavné správy, ktoré sú jedným z konšpiračných médií na Slovensku. Vo vyjadrení hovoril o majdanizácii Slovenska, ktorá sa nikdy neudiala, ani sa nikto o ňu nepokúšal. Predstavitelia Smeru, okrem iného, útočia aj na novinárov. Robert Kaliňák sa dokonca vysmieval aj z Kočnerovho vyhrážania sa Kuciakovi.