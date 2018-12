Bývalý príslušník SIS sledoval novinárov: Priznanie vo výpovedi, mal tak robiť na pokyn Kočnera

O výpovedi Kriaka informoval denník SME, ktoré ju získalo legálnou cestou z vyšetrovacieho spisu, ktorý polícia vedie na základe trestného oznámenia redaktora Adama Valčeka. Valček podal trestné oznámenie na Mariana Kočnera, ktorý redaktora zastrašoval. Kriak vypovedal v prípade ako svedok.

"Zadanie na sledovanie Adama Valčeka som dostal od zadávateľa, ktorého meno nemôžem uviesť, pretože v súvisiacom prípade je v režime utajeného svedka," uviedol Kriak do zápisnice. Informáciu o tom, že Kriak mal sledovať novinárov, priniesol ešte v októbri týždenník Plus 7 dní. Bolo to po medializovaných informáciách o Petrovi Tóthovi, Kočnerovom kamarátovi a rovnako bývalom príslušníkovi SIS.

Peter Tóth a Marian Kočner sú kamaráti Zdroj: YouTube

Ten má byť utajeným svedkom v prípade vraźdy novinára Jána Kuciaka a aj on sa mal podieľať na sledovaní novinárov. Kriaka okamžite prepustili z Finančnej správy a Peter Tóth sa ho vtedy zastával. "Ak je to naozaj pravda, podarila sa bulvárnym médiám, ako sú denníky SME, N a ďalšie, zničiť kariéru ďalšiemu človeku," povedal vtedy Tóth. Podľa výpovede vo Valčekovom prípade však Kriak priznal minimálne to, že sledoval redaktora SME.

Redaktora Adama Valčeka sledoval bývalý príslušník SIS Miroslav Kriak Zdroj: TASR – Marko Erd, Topky/Ján Zemiar ​

"V dopoludňajších hodinách Adam Valček opustil budovu v spoločnosti mladej ženy, stretol sa s neznámym, asi 60-ročným mužom, ktorý na Lazaretskú ulicu prišiel dodávkovým vozidlom," vypovedal Kriak. Valčeka mla sledovať len v ten jeden deň, od rána 06:00 hodiny, do večera 22:00. Kriak si vraj myslel, že pracuje externe pre tajnú službu, pretože vraj všetko tomu nasvedčovalo. O tom, že objednávateľom mal byť Kočner, sa vraj dozvedel neskôr v rámci inej kauzy.

Kočnerovi sprísnili väzbu

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vo štvrtok rozhodoval o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Jána Šantu, o sprísnení a predĺžení väzby pre Mariana Kočnera. Podnikateľovi väzbu predĺžili do 28. apríla 2019.

Rovnako mu ju súd aj sprísnil. Kočner teda bude v tzv. kolúznej väzbe, čo znamená, že mu budú kontrolovať poštu aj telefonáty. Väzbu bude vykonávať v Leopoldove. Rozsudok však nie je právoplatný, Kočnerovi obhajcovia sa odvolali.