Publicista o Kuciakovej vražde: Bola spáchaná chladnokrvne, vraha ďalšia osoba neprekvapila

„Profesionalita toho zákroku tam bola a aj to, čo mu predchádzalo, naznačuje, že isté skúsenosti tam sú. Napríklad obhliadanie miesta činu. Vraha neprekvapilo, že je v dome ďalšia osoba, chladnokrvne zabil aj ju,“ povedal v diskusii na Tablet TV publicista Juraj Hrabko.

Zdroj: TASR/Dušan Hein, SITA/Jakub Julény, Topky

Reagoval tým na opis priebehu vražedného dňa tak, ako bol špecifikovaný v rozhodnutí súdu o väzbe pre obvinených. „Podľa mňa tá vražda profesionálne spáchaná bola. Všetko nasvedčuje tomu, že strelec bol profesionál, ktorý to dokázal takto urobiť,“ dodal Hrabko.

Za dobrú správu Hrabko považuje to, že senát Najvyššieho súdu SR zamietol sťažnosti troch obvinených voči vzatiu do väzby. „Nepochybne je to dobrá správa. Treba si uvedomiť, že o vzatí do väzby rozhodoval iba jeden sudca, ale o zamietnutí odvolania rozhodli minimálne dvaja, ak nie všetci traja členovia senátu. Je to teda potvrdené ďalším súdom. Najvyšší súd nenašiel žiadne veľké pochybenie, na základe ktorého by sťažnosti uznal,“ povedal. „Diabol sa skrýva v detailoch. Aj preto je dôležité, že najvyšší súd nenašiel na vzatí do väzby troch obvinených žiadne procesné pochybenie,“ dodal Hrabko.