Chladnokrvné správanie obvinených: Zsuzsovú smrť Kušnírovej nahnevala, Szabó si vypýtal viac

BRATISLAVA - Z detailného popisu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej naozaj mrazí. Niektoré informácie však ukazujú na to, ako chladnokrvne sa správal údajný vykonávateľ skutku Tomáš Szabó a objednávateľka Alena Zsuzsová. Smrť človeka ju nahnevala a vykonávatelia chceli viac. Po medializácii prípadu si zrejme povedali, že dohodnutá čiastka im nestačí

Február tohto roka navždy zmenil politickú, ale aj mediálnu mapu Slovenska. Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači. Dôvodom bola Kuciakova novinárska práca. Po siedmich mesiacoch prišli dve policajné razie, po ktorých zadržali štyroch obvinených.

Zdroj: FB/Martina Kušnírová

Za štyri minúty dva životy

Dôležitými postavami sa stali Alena Zsuzsová, objednávateľka vraždy, a Tomáš Szabó, expolicajt, ktorý mal údajne strieľať. Z uznesenia, ktoré si Topky vyžiadali na základe infozákona od Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, jasne vyplýva, ako chladnokrvne sa dvaja zo štyroch obvinených správali. Otrasný skutok mal trvať necelé štyri minúty.

Podozriví mali dom sledovať niekoľko týždňov, pričom Zsuszová poskytla fotografie a iné záznamy o Kuciakovi údajnému sprostredkovateľovi Zoltánovi Andruskóovi. Počas februára mali niekoľkokrát, minimálne sedem, urobili ohliadku domu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači.

Polícia zadržala a obvinila z vraždy Kuciaka a jeho partnerky štyroch podozrivých. Medzi nimi je aj údajná objednávateľka Alena (hore vľavo), ktorá pracovala ako tlmočníčka pre Mariana Kočnera. Ďalšími obvinenými sú Tomáš Szabo (hore vpravo), Miroslav Marček (dole vľavo) a Zoltán Andruskó. Zdroj: TASR/Dušan Hein, SITA/Jakub Julény, Topky ​

Zabezpečili si zbrane a mobilné telefóny za 80 eur. Szabó prišiel k domu Kuciaka a Kušnírovej 21. februára okolo 18:31 hod. „Zdržiaval sa na doposiaľ nezistenom mieste do času 20:21, kedy bez použitia násilia vošiel do domu,“ píše sa v uznesení. Szabó najskôr zastrelil Martinu Kušnírovú jedným výstrelom do hlavy. Potom dvoma strelami zabil Jána Kuciaka. Podľa uznesenia trvala vražda Jána a Martiny menej ako 3 minúty, s príchodom a odchodom necelé štyri minúty. Szabó bol už o 20:25 pri ihrisku, odkiaľ zavolal Marčekovi, aby ho prišiel vyzdvihnúť.

Nahnevaná Alena

Po vražde sa ešte toho istého dňa, teda 21. februára, stretli traja obvinení u Andruskóa. Szabó s Marčekom mu oznámili, že okrem Kuciaka zabili ešte jednu ženu, ktorá sa v dome nachádzala. Išlo o Martinu Kušnírovú. Deň na to sa mal Andruskó stretnúť so Zsuzsovou v Komárne a mal jej túto skutočnosť oznámiť. Zsuzsovú táto informácia nahnevala.

Zdroj: topky ​

„Dňa 22.2.2018 sa obvinený xxxxxxxx stretol s obvinenou xxxxxxxxxx u nej doma v xxxxxxxx a oznámil jej túto skutočnosť, pričom ohľadom zavraždenia tej ženy bola nahnevaná a vystúpila z auta a obvinený xxxxxxxx odišiel od nej,“ píše sa v uznesení. Po nejakom čase Zsuzsová opäť zavolala Andruskóovi. Chcela, aby sa u nej zastavil ešte v ten deň a na stretnutí mu odovzdala dohodnutú sumu 50-tisíc v 500 eurových bankovkách, pričom 10-tisíc si nechal pre seba a 40-tisíc rozdelil medzi Marčeka a Szabóa.

Vražda stála viac

Zoltán Andruskó, ktorý sa ako jediný rozhodol spolupracovať s políciou, teda peniaze rozdelil. Pre štyroch obvinených to mala byť zjavne ukončená „záležitosť“. Nikto však zrejme nerátal s tým, čo sa stalo potom. Po obrovskej medializácii 26. februára, kedy sa o tom dozvedel celý svet nasledovalo mnoho udalosti. Obvineným sa suma odrazu málila.

Szabó s Marčekom si prostredníctvom Andruskóa vypýtali cez Zsuzsovú od doposiaľ neznámeho objednávateľa viac. „V čase po dni 26.2.2018, kedy bola táto dvojnásobná vražda medializovaná si obvinený xxxxxxxxx a xxxxxxxxx prostredníctvom obvineného xxxxxxxxx vypýtali od objednávateľa, ktorého oni nepoznali ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú čiastku, ktorú vypýtal od obvinenej xxxxxxxxx obvinený xxxxxxxxx a túto doposiaľ nešpecifikovanú čiastku mu odovzdala,“ uvádza sa v uznesení. Zsuzsová im cez Andruskóa presnejšie nezisteného dňa odovzdala nezistenú sumu v bielej servítke.

Totožnosť pôvodného objednávateľa nebola doteraz zistená a potvrdená. Miestni hovoria, že krstným otcom maloletej dcéry Zsuzsovej bol Marián Kočner. Vo svojej výpovedi to mala potvrdiť samotná Zsuszová. Andruskó takisto spomenul vo svojej výpovedi Kočnera, podľa neho si mal práve on vraždu objednať.

Zsuzsová figuruje v ďalšom prípade vraždy

Alena Zsuzsová figuruje v ďalšej osem rokov starej kauze. Ide o prípad vraždy bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Napriek tomu, že sa okolo Zsuzsovej vynorili viaceré podozrenia, v tomto prípade vystupovala len ako svedok. V prípade mal byť zapletený aj ďalší z obvinených z vraždy Kuciaka a Kušnírovej Zoltán Andruskó. Informáciu včera priniesol portál Aktuality.sk. Vtedajší mestský kontrolór László Basternák čelil tretiemu a zároveň poslednému pokusu o vraždu. Okolo Zsuzsovej sa vynorili rôzne podozrenia, no nakoniec vypovedala len ako svedok.

Angažovanie dvoch podozrivých v prípade vraždy Kuciaka však bolo podozrivé. Z vraždy napokon obvinili strelca Štefana Kaluza a odsúdili ho za vraždu na 25 rokov. Dôkazy proti nemu boli silné. V rozstrieľanom aute si zabudol doklady a zranenie ruky zodpovedalo presne tomu, ako ho postrelil syn obete. Podľa niektorých bol v kontakte so Zsuzsovou. Podľa blogu Toma Nicholsona, Kaluz v čase vraždy pracoval pre SBS-ku Detektívna kancelária Františka Borbélyho, známej postavy bratislavského gangu sýkorovci.