Smer meno prezidentského kandidáta asi nezverejní ani po sneme, myslí si publicista Hrabko

"Neverím, že v sobotu budeme poznať kandidáta Smeru-SD na post prezidenta. V skutočnosti to nie je záležitosť snemu, ale predsedníctva. Ale vylúčiť to nemôžem," povedal Hrabko. Za jedného z možných kandidátov stále považuje aj ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD). "Nedá sa vylúčiť ani to, že to Lajčák nakoniec zoberie, aj keď ja by som to na jeho mieste nerobil. Aj keď, na druhej strane, šancu uspieť by mal, ako hovoria prieskumy," poznamenal Hrabko. Lajčák by sa však v takom prípade musel vzdať diplomatickej kariéry, ktorá ho primárne zaujíma. "Byť prezidentom nie je až také 'terno', ako by sa mohlo zdať. V tejto chvíli si nemyslím, že by chcel opustiť diplomatickú kariéru. Ešte nie je starý, čaká ho ešte veľa úspešných rokov v európskej alebo svetovej diplomacii," myslí si Hrabko.

Aj posledné dianie spojené s postojom Slovenska ku Globálnemu paktu OSN o migrácii podľa Hrabka dokazuje, že Lajčák je lepší diplomat ako politický hráč na domácej scéne. "Sám strčil hlavu do slučky, asi čakal, že mu ju ostatní politici povolia, ale tí ju s veľkou radosťou zatiahli," poznamenal na margo demisie ministra. "Nevyšli mu v ústrety. On vyložil karty na stôl, nikto ho do tej demisie nenútil," povedal Hrabko. Dodal, že ak by minister nevložil do hry možnosť svojho odchodu z funkcie, nikdy by sa téma globálneho migračného rámca nestala takou významnou na domácej politickej scéne. "Keby nehrozil demisiou, tak sa nič nedeje. Svet ide ďalej. A išiel by aj v takom prípade, že by sme dokument podporili," povedal Hrabko s tým, že je to len jeden zo stoviek právne nezáväzných dokumentov OSN.

Na druhej strane, za korektné nepovažuje ani niektoré reakcie opozície. "Napríklad mi pripadá absurdné, ak druhá najsilnejšia parlamentná strana s lídrom, ktorý sa nevie dočkať premiérskeho kresla, vydá stanovisko, že to považuje za nedôstojné a neústavné. Keď takéto niečo povie Ľubomír Galko (SaS), ktorý po odvolaní parlamentom, ani nie demisii, ostával ďalej na ministerstve obrany, keď o dôstojnosti hovorí Richard Sulík (SaS), ktorý po povalení vlastnej vlády zotrval v kresle predsedu parlamentu a musel byť z neho odvolaný, čo sa dovtedy ani odvtedy nestalo nikomu inému... Veď to je smiešne," povedal Hrabko.

Za politickú chybu považuje aj váhavé postoje prezidenta Andreja Kisku. "Nemôže jeden deň povedať, že na druhý deň prijme záverečné rozhodnutie o podanej demisii, a na druhý deň povie, že si ešte berie čas, aby o demisii rozhodol. Technicky to povedať môže, ale je to politická chyba. Lebo nedodržal to, čo tvrdil," upozornil. V diskusii sa Hrabko vyjadril aj k niekoľkodňovej väzbe 12 aktivistov Greenpeace. Okresný súd v Prievidzi totiž v nedeľu (2.12.) rozhodol o väzobnom stíhaní aktivistov Greenpeace Slovensko v súvislosti s protestom na ťažnej veži v areáli bane v Novákoch z 28. novembra. Aktivisti čelia obvineniu z prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia formou spolupáchateľstva.

Väzobné stíhanie sa skočilo po zásahu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. "To samotné uvalenie väzby bolo, samozrejme, nesprávne, treba oceniť, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár zasiahol. Tamojší okresný prokurátor pochybil. A druhá vec je súd, ktorý akceptoval názor prokurátora," povedal Hrabko. Priatelia a priaznivci aktivistov počas rozhodovania súdu protestovali pred jeho budovou, podľa Hrabka by však takáto okolnosť nemala mať na samotné rozhodovanie žiadny vplyv. "Súd je od toho, aby nepodľahol žiadnemu nátlaku, ani politickému. A súd bol na to, aby ukontroloval aj prokurátora, aby mu zmietol jeho nekvalifikovaný návrh zo stola. Podliehať tomu, že vám pod oknami niekto skanduje, to súd jednoducho nemôže," povedal Hrabko.