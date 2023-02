Česká speváčka šokuje: Zarobila ťažké prachy, honobila majetok a... O všetko prišla!

Bára Basiková sa narodila 17. februára 1963 v Prahe. Na rozvoji jej speváckeho talentu mal značnú zásluhu dedko, ktorý ju ako malé dievčatko vodil do Kühnovho detského zboru.

V zbore spievala od piatich rokov, od roku 1973 sa venovala klasickému spevu v ľudovej škole umenia a ako 12-ročná spievala v televíznej súťaži Spieva celá rodina. Krátko po skončení strednej ekonomickej školy sa stala v roku 1982 členkou skupiny Martina Němca Precedens, v ktorej najprv pôsobila ako zboristka, ale po odchode Jana Saharu Hedla ako hlavná speváčka.

So skupinou nahrala tri štúdiové albumy Doba ledová (1987), Věž z písku (1988) a Pompeje (1990). Z tohto obdobia sú známe skladby ako Dívčí válka, Už se za zlým jejím stínem, alebo Doba ledová.

Galéria fotiek (4) Bára Basiková

Zdroj: ČT

Od roku 1986 spievala okrem Precedensu aj v skupine Michala Pavlíčka Stromboli. Basikovej spev dominoval na albumoch Stromboli (1987) a Shutdown (1989). So skupinou Stromboli nahrala po mnohých rokoch aj album Fiat Lux (2014).

Začiatkom 90. rokov sa vydala na sólovú dráhu a z Precedensu sa stala jej sprievodná kapela Basic Beat, s ktorou v roku 1993 vydala album Viktorie královská. Medzi jej ďalšie sólové albumy patria Bára Basiková (1991), Dreams Of Sphinx (1993), Lhát se musí (1996), Gregoriana (1998), Nová Gregoriana (1999), Tak jinak (2001), alebo album Belleville (2013). V roku 2010 jej vyšla aj výberovka Platinum Collection.

Galéria fotiek (4) Bára Basiková

Zdroj: Tv Nova

Pri príležitosti svojich 60. narodenín sa speváčka rozhodla bilancovať. Na sociálnej sieti Instagram opísala, čo za tie desiatky rokov vo svojom živote stihla. „Priviesť na svet tri skvelé deti, odspievať nejaké koncerty, odohrať rôzne divadlá, natočiť nejaké albumy, napísať pár kníh, trikrát sa z veľkej lásky vydať, trikrát sa s bolesťou rozviesť, zarobiť hromadu peňazí, kúpiť niekoľko bytov, chalúp a fúru áut, a potom o to všetko zase prísť, precestovať kus sveta, stihla som urobiť radosť mnohým ľuďom a mať veľa kamarátov, naučila som sa šoférovať auto a hovoriť nie, keď si to myslím. A nestihla som ešte vychovať jedno dieťa, letieť do New Yorku a naučiť sa baliť jointa,” vyrátala Bára.

Svoje dvojčatá Annu a Mariu má zo vzťahu s Petrom Jíchom, syna Theodora s Petrom Polákom. S Jaromírom Pizingerom deti nemala. Príčinou krachu jej manželstiev bola zvyčajne nevera.