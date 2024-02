Šokujúce PRIZNANIE Báry Basikovej (60): Plánovala SAMOVRAŽDU... Toto ju k tomu dohnalo!

(Zdroj: Tv Prima)

PRAHA - Bára Basiková (60) je uznávanou českou speváčkou. No ešte predtým, ako sa stala slávnou, si prešla hotovým peklom na zemi. Nemala dobrý vzťah s mamou, bojovala s depresiami a úzkosťami. Jej problémy sa vystupňovali až do takého extrému, že plánovala svoju samovraždu!

O svojej temnej minulosti Bára prehovorila pre časopis Sedmička. „Spomínam si, že som bola plačlivé dieťa. Mala som stavy bezdôvodnej skepse, bezdôvodného smútku. Deti väčšinou behávajú po ihrisku, smejú sa a ja som mávala stavy, kde som cítila úzkosť a tieseň,“ priznala speváčka. Prekvapivo si myslí, že všetky tieto problémy jej začali ešte pred narodením.

Jej mama totiž dieťa nechcela a snažila sa všemožnými spôsobmi potratiť. Bára sa to dozvedela od svojho psychológa. No a dobré vzťahy dvojica nemala ani neskôr. Speváčka si preto myslí, že toto bol počiatok jej psychických problémov, ktoré však vyústili do takých extrémov, že sa ich jedného dňa chcela utíšiť raz a navždy.

„Išla som do Šárky v Prahe do údolia, kde som chcela zjesť veľa liekov a zapiť ich množstvom alkoholu a už sa nikdy neprebudiť,“ šokovala svojim priznaním Basiková. Veľmi rýchlo si však uvedomila, že zomrieť nechce. „Uvedomila som si, žeb to nie je riešenie a že nechcem preč z tohto sveta,“ vysvetlila speváčka.

Najtemnejšie myšlienky však prišli po rokoch ešte raz. V tom čase bola vydatá za Jaromíra Pizingera, ich manželstvo však Bára popisuje ako toxické. K tomu sa pridali ďalšie problémy a o samovražde rozmýšľala opäť. „Naozaj som zvažovala, že to zabalím,“ priznala Bára. V tom čase však už bola mamou dvojčiat Anny a Marie (32), kvôli ktorým to neurobila.