Miss mokré tričko: Basiková (60) úplne bez hanby... Verejne ukázala PRSIA!

Bára Basiková sa jednoznačne dá označiť slovom rebelka. A dokázala to aj vo veku 60 rokov.

Speváčka sa vybrala k moru a fanúšikom poslala aj pár fotografických pozdravov. V čiernych plavkách a so šatkou okolo ramien ukázala svoju decentnú polohu. Ale potom sa odviazala!

Vošla do vody v bielej košeli, tú si namočila a zapózovala, akoby súťažila o Miss mokré tričko. A tento záber si nenechala len v súkromnom archíve, podelila sa oň aj s verejnosťou.

Reakcie na seba, samozrejme, nenechali dlho čakať. Umelkyňa sa napríklad dozvedela, že by mala mať súdnosť, že je to prvoplánové a nevkusné. Ďalší však poukázali na to, že speváčka vyzerá naozaj dobre a závidieť by jej mohli aj mladšie ročníky. „Takto by som tiež chcela vyzerať, keď budem mať toľko rokov,” vyhlásila dokonca jedna zo žien.