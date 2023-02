Trumpová sa narodenín nedožila: Pochovali ju na golfovom ihrisku!

NEW YORK - Bývalá manželka Donalda Trumpa by dnes oslavovala 74. narodeniny. Bohužiaľ, jej život minulý rok vyhasol. A miesto jej posledného odpočinku je poriadne nezvyčajné.

Ivana Marie Trumpová, rodená Zelníčková, sa narodila 20. februára 1949 v Gottwaldove (v súčasnosti Zlín). Od malička sa vďaka otcovi venovala lyžovaniu. Na lyže sa postavila už ako dvojročná a prvý slalom vyhrala v šiestich rokoch.

Po štúdiách v rodnom meste ukončila Fakultu telesnej výchovy a športu na pražskej Univerzite Karlovej, kde získala magisterský titul z telesnej výchovy. Popri štúdiu na vysokej škole zároveň reprezentovala Československo v zjazdovom lyžovaní. Bola členkou juniorského národného lyžiarskeho tímu. V roku 1972 ju mali dokonca vybrať ako náhradníčku do olympijského tímu.

Galéria fotiek (12) Bývalá športovkyňa a modelka očarila Donalda Trumpa natoľko, že sa stala jeho prvou manželkou

Prvým manželom Ivany Trumpovej sa stal v roku 1971 rakúsky lyžiar Alfred Winkelmeier, za ktorého sa vydala po emigrácii do Rakúska. Spolu boli dva roky. V roku 1977 sa vydala po druhý raz. S neskorším americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa stretla v roku 1976, keď pracovala ako modelka. Svadba sa konala o rok neskôr. Mali spolu tri deti Donalda juniora, Ivanku a Erika. Rozviedli sa v roku 1992, pričom ich vypätému rozvodu predchádzal Trumpov vzťah s Marlou Maplesovou, bývalou miss štátu Georgia a jeho nasledujúcou manželkou. V posledných rokoch však mali exmanželia Trumpovci dobré vzťahy.

Po rozvode s Donaldom Trumpom sa vydala ešte dvakrát. V novembri 2016 sa hovorilo o tom, že by sa Ivana Trumpová mala stať veľvyslankyňou Spojených štátov v Českej republike, o čo sama prejavila záujem. Neskôr však tento post odmietla s odôvodnením, že by to bolo pre ňu pracovne príliš náročné.

Popri podnikaní, v roku 1990 bola v Spojených štátoch vyhlásená za hotelierku roka, sa Ivana Trumpová venovala aj písaniu. Je autorkou troch kníh, ktoré boli preložené do 25 jazykov.

Ivana Trumpová zomrela 14. júla 2022. Pochovaná je v súkromnom rezorte, ktorý patrí jej exmanželovi. jej hrob leží prakticky na golfovom ihrisku. Ako informoval Daily Mail, bývalý prezident USA si toto miesto zrejme nevybral náhodou. Podľa zákona, ktorý momentálne platí v New Yersey, sú cintoríny oslobodené od platenia daní. Za cintorín sa pritom považuje každé miesto, kde je pochovaný minimálne jeden človek. A tak Donald nemusí teraz odvádzať dane za svoj rezort.