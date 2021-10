Legendárny Neckář má jediného syna: Odlišný hudobný vkus a PODOBA ŽIADNA!

Václav Neckář sa narodil 23. októbra 1943. Chcel byť hercom, no na DAMU ho neprijali. Držal sa však pri divadle, kde naspieval aj svoju prvú pieseň.

Jeho herecké a spevácke výkony neunikli pozornosti dirigenta Josefa Vobrubu, začala Neckářova spolupráca s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu. Od augusta 1965 už účinkoval v pražskom hudobnom divadle Rokoko. Prichádzajú prvé hity Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a Ze soboty na nedeli. V roku 1966 vychádza aj jeho debutová LP platňa Václav Neckář zpívá pro mladé na ktorej boli ďalšie hity Stín katedrál či Lékořice.

V roku 1966 vydal prvý album a neskôr vytvoril spevácke trio Goldenkids s Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou. Od roku 1971 koncertoval s vlastnou kapelou Bacily.

Uplatnil sa aj herecky. Účinkoval v oscarovom filme Ostro sledované vlaky, v Šialene smutnej princeznej, Škovránkoch na niti a ďalších.

Zdroj: ČT

V novembri 2002 spevák skolaboval cestou na nakrúcanie televízneho programu. Príčinou bola mozgová mŕtvica. Jej následkom potom stav známy ako afázia - porucha reči a komunikácie. Spevák sa napokon vyliečil a v roku 2004 sa aj vrátil na koncertné pódiá. V roku 2005 vydal album Oči koní. Z jeho nových piesní, ktoré naspieval po zotavení, mala najväčší ohlas Půlnoční.

Bohužiaľ, v roku 2015 mu život uštedril ďalšiu tvrdú ranu. Krátko pred Vianocami mu zomrela manželka Jaroslava (†76), s ktorou bol ženatý 41 rokov. Umelec navyše nebol v posledných chvíľach pri nej. Smutnú správu sa dozvedel tesne pred koncertom, ktorý sa konal stovky kilometrov ďaleko od nemocnice, kde jeho žena skonala.

Neckář má jediného syna, ktorý nesie meno po ňom a zdedil ja hudobný talent. Václav mladší však vždy preferoval úplne odlišný štýl hudby, než jeho tec, a to tvrdú elektronickú hudbu. Mal kapelu No Name Desire, neskôr pôsobil v projekte Depressive Disorder a živil sa tiež ako DJ.

Navyše sa na otca ani príliš nepodobá. Ale bol to práve on, kto mu pomáhal pri návrate na hudobné pódiá. „Vašík mi napríklad v roku 2005 pomohol ako zvukár natočiť platňu, strážil ma, aby som nezamieňal vokály, mne to znie ako á a on to počuje ako ó,” prezradil kedysi Neckář starší v rozhovore pre magazín Instinkt.

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia