Po Marte Kubišovej aj Václav Neckář: České legendy skončili v nemocnici… Obaja v rovnaký deň!

PRAHA - Čechov v týchto dňoch vystrašila správa o náhlej hospitalizácii rovno dvoch legendárnych spevákov. Najprv sa na verejnosť dostala správa o tom, že si náhle pod nôž musela ľahnúť Marta Kubišová (79). No v ten istý deň a do tej istej nemocnice nečakane doviezli aj Václava Neckářa (78)!

Fanúšikovia Marty Kubišovej boli v obavách, keď sa na verejnosť dostala správa, že legendárna česká speváčka je opäť v nemocnici. Musela podstúpiť náhlu operáciu - podľa informácií Tn.cz malo ísť o perforáciu čriev. K prevozu do nemocnice Na Homolke malo dôjsť v noci zo štvrta na piatok.

No a v tom istom čase tam, zhodou okolností, bol aj jej dlhoročný kamarát a kolega Václav Neckář. Tomu, ako informuje Blesk.cz, sa malo vo štvrtok urobiť nevoľno. Zrazu prestal hýbať prstami na jednej ruke, začali mu brnieť, a tak ho hospitalizovali. Infúzie doňho liali aj v momente, kedy na chirurgiu priviezli Martu.

„Prestal som myslieť okamžite na seba a dostal som o ňu obrovský strach, znovu sa mi urobilo zle,“ povedal Blecku Neckář s tým, že keď sa dozvedel, že jeho kamarátku musia operovať, nedokázal myslieť na nič iné. „Mňa, našťastie, pustili hneď v piatok, prsty mi už nebrnia a je mi fajn. Neviem, čo to bolo,“ priznal Neckář, ktorý sa teraz Marte odhodláva zavolať. Nechce ju však po náročnej operácii vyrušovať.

Našťastie, rovnako ako Neckář, zdá sa, že bude čoskoro zdravotne v poriadku aj speváčka. Prezradil to pre FTV Prima jej manažér Petr Větrovský. „S pani Martou Kubišovou som v telefonickom kontakte. Darí sa jej veľmi dobre... Informáciu, že to vyzerá veľmi dobre, mi potvrdila aj jej dcéra Kačenka a rodinní priatelia. Viac by som nechcel byť ohľadom zdravotného stavu pani Marty Kubišovej konkrétny,“ uviedol. Obom legendám prajeme skoré zotavenie!