Z objektu túžby obyčajná mama: Kočka z klipu Aerosmith má už 45 rokov!

Alicia Silverstone sa narodila 4. októbra 1976. Už ako 6-ročná prišla do styku s modelingom a vystupovala v rôznych reklamách.

V roku 1992 sa objavila vo filme The Wonder Years, kde si zahrala dievča snov zo strednej školy. O rok neskôr hrala v erotickom trileri The Crush. Práve tam si ju všimol režisér klipu Cryin pre skupinu Aerosmith a následne hrala aj v klipoch Amazing a Crazy. Všetky tieto vystúpenia pred kamerou budovali jej imidž zvodnej tínedžerky.

Zdroj: YouTube

Práve tieto tri videoklipy viedli zas k tomu, že získala rolu v snímke Clueless. Diváci si ju mohli všimnúť aj vo filmoch Vydierači, Batman a Robin, Dožeň, čo sa dá, Scooby Doo 2, Upírky, Pes na striedačku, Dámsky klub, Chata...

V júni 2005 sa vydala za dlhoročného partnera, muzikanta Christophera Jareckeho. O šesť rokov neskôr prišiel na svet ich spoločný syn. Manželstvo však nevydržalo, v roku 2018 začali Alicia a Christopher žiť oddelene. Rozviedli sa v novembri 2018.

Dnes má Alicia 45 rokov a samozrejme už nevyzerá ako tínedžerka. Doma vyzerá ako každá iná obyčajná mama a v spoločnosti či pred kamerami je zas za fešandu.

Zdroj: Instagram AS

Zdroj: Paramount Network