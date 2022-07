Zvláštna výchova hviezdnej herečky: Stále SPÍ s 11-ročným SYNOM… Odborníčka BIJE NA POPLACH!

LOS ANGELES - Herečka Alicia Silverstone (45), ktorá zahviezdila v klipe kapely Aerosmith, už roky púta pozornosť svojimi alternatívnymi rodičovskými metódami. V roku 2012 napríklad šokovala videom, na ktorom svojho 10-mesačného syna kŕmi jedlom, ktoré sama predžúvala. No a teraz prekvapila vyjadrením, že so svojím dnes už 11-ročným synom stále spáva. Má na to svoje odôvodnenie... Odborníci však bijú na poplach!

Výchovné metódy Alicie Silverstone sa už roky nestretávajú s porozumením mnohých ľudí. Dokonca aj jej exmanžel Christopher Jarecki, s ktorým sa rozviedla v roku 2018, ich kritizoval - nazýval ich "hipisáckymi s*ačkami". Ona si ich však obhajuje a verí, že svojho syna Beara vychováva najlepšie, ako vie.

S tým však nesúhlasia ani odborníci. Teda minimálne s poslednou informáciou, ktorá sa dostala na verejnosť. Herečka totiž informovala, že so svojim 11-ročným synom stále spáva. „Bear a ja stále spíme spolu,“ prezradila v podcaste Ellen Fisher. A dodala aj dôvod: „Ak by ste boli v akomkoľvek divokom prostredí, kde sú divé zvieratá, ak by ste tam nechali dieťa samé, vaše dieťa by zjedli. Takže pre dieťa nie je ideálne byť tam samé,“ argumentovala herečka.

Dokonca opačný prípad - ak dieťa odmalička spí v postieľke - označila za zanedbávanie. Odborníci však bijú na poplach. Prístup Alicie totiž podľa nich môže byť viac na škodu. „Keď dieťa začne vnímať rozdiely medzi pohlaviami, dosiahne pubertu alebo začne prejavovať nepohodlie, je to okamih, keď treba prestať. Môže to byť už vo veku piatich rokov,“ vyjadrila sa psychologička a odborníčka na rodičovstvo, Reena Patel.

Dodala tiež, že dlhodobý štýl pripútanosti môže viesť k zníženiu množstva slobody skúmania, ktorú dieťa dostáva a môže vytvárať spoluzávislosť, môže obmedzovať rozvoj samostatných zručností a môže viesť k problémom v iných vzťahoch mladučkého tínedžera. Zjednodušene povedané - môže sa z neho stať mamičkin maznáčik, neschopný nadväzovať nové vzťahy.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa pri výchovných metódach Alicie Silverstone mnohé chytajú za hlavu. Malý Bear je napríklad vychovávaný ako vegán, keď ho herečka učila chodiť na nočník, sama určila, kedy je čas na vyprázdňovanie... Či v roku 2012 prekvapila videom, v ktorom vtedy 10-mesačného syna kŕmila jedlom, ktoré sama predžúvala.

Je možné, že niektoré z týchto jej výchovných metód môžu byť prínosné... No určite by sa ich nemala držať striktne a ak odborníci upozorňujú na možné nebezpečenstvo, mala by si nechať poradiť.