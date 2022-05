Skupina Aerosmith RUŠÍ koncerty: Steven Tyler (74) skončil NA ODVYKAČKE!

Nečakané komplikácie! Hoci členovia formácie Aerosmith sú vo veku, keď si väčšina ich rovesníkov užíva dôchodok, oni dokazujú, že ešte nepatria do starého železa. Rockové legendy sa tešia relatívne dobrému zdraviu a sú stále pracovne aktívne. Už čoskoro mali zavítať aj do Európy, kde mali mať viacero koncertov...

Galéria fotiek (5) Skupina Aerosmith

Zdroj: SITA

Fanúšikom však prostredníctvom sociálnych sietí oznámili, že svoje vystúpenia musia nateraz zrušiť. A prezradili aj dôvod. „Ako mnohí z vás viete, náš milovaný brat Steven pracoval mnoho rokov na tom, aby bol triezvy,” znie v úvode príspevku. Ako kapela ďalej vysvetlila, Tyler opäť podľahol svojim démonom. Po operácii chodidla, ktorú podstúpil v rámci príprav na turné, totiž trpel bolesťami, ktoré ho doviedli k starým zlozvykom. „Nedávno recidivoval a dobrovoľne nastúpil na liečenie, aby sa sústredil na svoje zdravie a zotavil sa,” znie ďalej v stanovisku.

Hudobníci fanúšikom s ľútosťou oznámili, že musia naplánované koncerty zrušiť. V septembri 2022 však plánujú pokračovať. „Sme zdrvení, že sme niektorým z vás spôsobili nepríjemnosti, najmä našim verným fanúšikom, ktorí často cestujú veľké vzdialenosti, aby si užili naše vystúpenia. Ďakujeme za vaše pochopenie a podporu pre Stevena,” dodali.

Steven Tyler vo svojej autobiografii Does the Noise in My Head Bother You? priznal, že počas života minul na drogy zhruba 20 miliónov amerických dolárov. Jeho démonmi boli nielen drogy, ale aj alkohol. V knihe spomínal aj moment, keď precitol a začal žiť inak. „Stalo sa tak, keď sa mi môj syn pozrel do tváre a s plačom povedal - Otec, včera v noci si bol taký sfetovaný, že som mal strach!” uviedol v knihe spevák a hudobník, ktorý bol naposledy na odvykačke v roku 2009.