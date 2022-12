Internetom koluje intímny záber slávnej herečky: Je na ňom ÚPLNE NAHÁ!

LOS ANGELES - Išla úplne do naha! Známa americká herečka a aktivistka Alicia Silverstone (46) sa v rámci novej kampane neziskovej organizácie People for the Ethical Treatment of Animals, ktorá sa venuje boju za práva zvierat, postavila pred fotoaparát úplne nahá. Mala na to však pádny dôvod.

Alicia Silverstone patrí medzi známe herečky. Diváci ju môžu poznať hlavne vďaka jej úlohám vo filmoch, ako sú napríklad Batman a Robin, Príchod z minulosti či Vydierači. Okrem svojho filmového talentu sa však stala známou aj ako aktivistka.

Zdroj: SITA

Herečka bojuje hlavne za práva zvierat a že jej na nich naozaj záleží, ukázala v najnovšej kampani neziskovej organizácie People for the Ethical Treatment of Animals, ktorá sa sústreďuje na rovnaký boj ako Silverstone.

Umelkyňa sa totiž pred fotoaparát postavila takmer úplne nahá. Zakryté boli iba jej nohy, na ktorých mala čižmy z falošnej kože. „Ak sa musím vyzliecť preto, aby ste sa začali zaujímať o zvieratá, tak to spravím. Nikdy som sa v televízii alebo vo filme nevyzliekla. Ale teraz som to urobila. Veľmi mi na tom záleží. Radšej budem nahá, ako by som si mala obliecť zviera," povedala herečka.