Slovenský herec po predstavení skončil v nemocnici: Lekári v šoku... Smrť mu už dýchala na krk!

Rodák z Banskej Bystrice Dušan Lenci sa narodil 18. mája 1941. Štúdium herectva absolvoval v roku 1963 na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Rok po jej ukončení bol členom Krajového divadla v Trnave (teraz Divadlo Jána Palárika), následne sa na osem rokov stal členom činohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Od roku 1971 boli jeho domovskou scénou dosky Nitrianskeho krajového divadla (dnes Divadla Andreja Bagara).

V 80. rokoch minulého storočia sa Lenciho herecký repertoár obohatil o žánrovo i charakterovo pestrú galériu mocnárskych postáv. Predstupňom k panovačným postavám bol Profesor Jordan z Takmer božského omylu a Volpini z Omylu Doktora Moresiniho.

V divadle hral herec exotického zjavu všetko – od drám, cez komédie až po muzikál. Stvárnil čarodejníkov, ale aj cigánov, no ušli sa mu aj milovníci. Dušan Lenci bol neprehliadnuteľný aj v precíznych a charakterovo vybrúsených muzikálových postavách ako František Nádasdy v Báthoryčke, Antonis v Grékovi Zorbovi, Tom v Divotvornom hrnci či v postave Grófa Markoča v Adamovi Šangalovi.

Zdroj: Studio uměleckých filmů Praha Jeho charakteristický hlas mohli hercovi priaznivci počuť tiež v dabingu, v ktorom začínal už v roku 1959.



Bohatá bola tiež Lenciho televízna filmografia. Medzi inými si zahral napríklad v snímkach Americká tragédia (1976), Zbojníci (1978), Cukor (1982), Stretnutie pod starou píniou (1984), Keď báčik z Chochoľova umrie (1990) alebo Jozef Mak (1996). Divákom sa predstavil aj v populárnych seriáloch Mesto tieňov (2008), Kriminálka Staré Mesto (2010) a Keby bolo keby (2011).

Zdroj: Trigon Production/Mayo Hirc V roku 2010 mu lekári diagnostikovali rakovinu prostaty. Napriek ťažkej chorobe stále účinkoval. So svojimi priaznivcami sa na javisku nitrianskeho divadla rozlúčil predpremiérovo 13. septembra 2012 postavou Duncana v inscenácii Láska a peniaze. Umelec Dušan Lenci zomrel len pár dní po predstavení 30. septembra 2012 v Nitre vo veku 71 rokov.

„Keď som ho brala v ten štvrtok po predpremiére do nemocnice, lekári sa chytali za hlavu, ako vôbec prežil. Hodnoty, ktoré mal v krvi, boli nezlučiteľné so životom. Držalo ho, že si chcel splniť povinnosť a odohrať predpremiéru, dokonca chcel ísť aj na premiéru. S lekármi sme sa dohadovali, či ho aspoň na dve hodiny nepustia, ale už ho nemohli pustiť ani na reverz,“ povedala po hercovej smrti jeho partnerka Katarína Hudecová pre Plus 7 dní.