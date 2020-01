Jimovi Carreymu do smiechu veru nebolo: Žil v dodávke, prvé vystúpenie bola POHROMA

Herec a komik James Eugene Carrey, známy ako Jim Carrey sa narodil 17. januára 1962 v mestečku Newmarket v kanadskej provincii Ontário. Jim je najmladší zo štyroch detí Percyho a Kathleen Carreyiovcov. Odmalička bol veľmi živý a extrovertný.

Jeho pokojné a šťastné detstvo prerušilo sťahovanie z rodného Newmarketu na predmestie Toronta do Scarboroughu. Nikto nesmel zaháľať a preto každý z rodiny kto mohol pracoval v bezpečnostnej službe, alebo na vrátnici v tamojšej továrni.

Keď Jima v šestnástich rokoch vyhodili zo školy, jeho kroky smerovali tiež do továrne. Carrey nebol dobrý študent a učitelia sa sústavne sťažovali na jeho správanie. Rodina neskôr žila v dodávke značky Volkswagen a napokon sa presťahovala do Toronta. Carrey mal plné zuby tvrdého života a driny a rozhodol sa presadiť vo svete zábavy.

Zdroj: Universal pictures

Debutoval v klube Yuk-Yuk's, no jeho prvé vystúpenie pred publikom vraj bolo hotovou pohromou. Zbieral prvé skúsenosti a v roku 1979 sa presťahoval do Los Angeles. V tom čase zaujal aj vedúceho kabaretu The Comedy Store - Rodneyho Dangerfielda, ktorý mu ponúkol angažmán na celú ďalšiu sezónu.

Jedným z jeho prvých filmov bola komédia The Duck Factory z roku 1984. Nasledovala ďalšia úloha vo filme Once Bitten a vedľajšia rola vo filme Peggy Sue sa vydáva. Následne sa nenápadne presadil vďaka postave mimozemšťana Wiploca vo filme Pozemšťanky sú povoľné. Carreyho výstupy zapôsobili na Damona Wayansa, ktorý zatelefonoval svojmu bratovi Keenenovi Ivorymu. Ten práve pripravoval podklady k novej komédii In Living Color. Carrey sa mu zapáčil a svojej postavy psychotického požiarneho maršala Billa sa zhostil priam bravúrne.

Mimoriadne úspešný bol pre neho rok 1994. Natočil filmy Ace Ventura: Zvierací detektív a Maska. V decembri toho istého roku rozosmieval návštevníkov kín po celom svete filmom Blbý a blbší. Svoje skúsenosti potom znásobil v snímke Batman navždy a natočil aj Ace Ventura 2: Volanie divočiny.

Zdroj: telkac

Zakrátko prijal ponuku vo filme Opravár, za ktorý zinkasoval dvadsať miliónov dolárov. Stal sa tak vôbec prvým filmovým komikom v histórii s takýmto vysokým honorárom. Film bol sklamaním, ale už v roku 1997 Carrey zažiaril v komédií Klamár, klamár. Carrey ale nechcel celý život stvárňovať iba veselé postavičky vo filmoch pre menej náročného diváka. Zahral si preto vo filme The Truman Show, za ktorý získal cenu Golden Globe. Keď nezískal Oscara, porotu obvinil z obmedzenosti vo výberovom procese víťazov. V roku 1999 mal premiéru film Muž na Mesiaci v réžii Miloša Formana. Carrey získal ďalšiu cenu Golden Globe, ale akademici mu Oscara opäť raz nedopriali.

Rok 2000 odštartoval snímkou Ja, moje druhé ja a Irena a zahral si tiež filme Grinch. Známe sú tiež filmy Božský Bruce, Večný svit nepoškvrnenej mysle, za ktorý bol nominovaný na cenu BAFTA, Yes Man, Vianočná koleda...

Zdroj: Showtime

V roku 1987 sa Jim Carrey oženil s čašníčkou Melissou Womer, s ktorou má dcéru Jane Erin. Nikto z nich v tom čase netušil, že ich manželstvo sa skončí v roku 1995 za veľmi dramatických podmienok. Bývalá manželka ho dokonca zažalovala. Tvrdila, že Carrey prispieva na výchovu svojej dcéry nedostatočne. Herec v tom čase platil na maloletú dcéru desať tisíc dolárov mesačne.

Neprešiel ani rok od jeho prvého rozvodu a zosobášil sa s herečkou Lauren Holly. Ich manželstvo sa rozpadlo po necelom roku. Randil tiež s Renée Zellweger, aj sa zasnúbili, no v čase, keď už plánovali svadbu, sa nečakane rozišli.

Naposledy stála po jeho boku Ginger Gonzaga, s ktorou hral v seriáli Na smiech. Po necelom roku sa však na jeseň 2019 ich cesty rozdelili.