Tragický život hviezdy: Drogy a alkohol... Aj ona je členkou smutného Klubu 27

Janis Joplin sa narodila 19. januára 1943 v meste Porth Aarthur amerického štátu Texas. S muzikou začínala v 17-tich spievaním v kluboch, v roku 1963 prichádza do San Francisca a od júna 1966 sa stáva speváčkou skupiny "Big Brother & Holding Company".

S veľkým úspechom vystúpia na festivale v Monterey, všimne si ich Albert Grossmann, manažér Boba Dylana a podpisuje s nimi zmluvu. O necelý rok nato už majú premiérové vystúpenie v New Yorku. V auguste 1968 vydali LP platňu "Cheap Thrills", ktorá sa dostala až na čelo rebríčka albumov a Joplin zo skupiny odchádza. Hitom z tejto platne bola skladba "Down On Me".

Zdroj: TASR

Od decembra 1968 už vystupovala so skupinou "The Kozmic Blues Band". Spolupráca však vydržala iba rok a v decembri 1969 sa skupina rozpadá. Od mája 1970 spievala s novou skupinou "Full-Tilt Boogie Band".

Úspech mal aj svoju druhú stránku, Joplin prichádza do styku s alkoholom a drogami, v závere jej koncertnej kariéry si vyslúžila prívlastok "Whisky Lady". Popredná predstaviteľka bieleho soulu, jeden zo symbolov hnutia hippies, to sú prívlastky, ktoré sa spájali s jej menom. Zomrela mladá, vo veku 27 rokov. 4. októbra 1970 ju našli mŕtvu v hoteli Landmark v Hollywoode s čerstvými stopami po ihle na ramene. V lekárskej správe bol uvedený ako dôvod predávkovanie heroínom.

Členmi Klubu 27 sú napríklad Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix či Amy Winehouse.

Už po jej smrti, v marci 1971 sa na čelo americkej hitparády dostala jej skladba "Me And Bobby McGee". Zároveň v marci 1971 vychádza LP platňa "Pearl", ktorá sa dostala do čela rebríčka albumov (boli na nej hity Move Over, Cry Baby, Mercedes Benz a Me And Bobby McGee).

Americký hudobný časopis Rolling Stone zaradil v roku 2004 Janis Joplin medzi 50 najväčších umelcov všetkých čias (na 46. miesto).