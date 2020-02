Al Pacino sa váľal po zemi a William s Kate... Och, to muselo byť nepríjemné!

Poriadne nepríjemný trapas si hneď pri príchode na podujatie vyrobil hviezdny Al Pacino. Ten si po červenom koberci vykračoval v nových teniskách, keď tu zrazu zakopol a na zdesenie prítomných ochrankárov a partnerky Meital Dohan skončil na zemi. 79-ročnému hercovi sa našťastie nič nestalo a všetci okolo mu hneď pomohli postaviť sa späť na nohy.

Al Pacino na červenom koberci takto zakopol. Zdroj: profimedia.sk

Hviezdny Al Pacino svojím pádom mnohých vydesil. Zdroj: profimedia.sk

Ako sme už na topkách spomínali, odovzdávania cien BAFTA sa zúčastnili aj vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge. Urodzený pár sa však počas večera nevyhol nepríjemným situáciám.

O tie sa postarala napríklad herečka Rebel Wilson. Tá chcela poukázať na to, že sa ceny odovzdávali v londýnskej Royal Albert Hall. „Je to ozaj skvelé byť tu v Royal Andrew...ehm Royal Harry... nie, prepáčte, Royal Phil... na tomto kráľovskom mieste,” poznamenala blondínka, pričom kamery hneď smerovali na Kate a Williama. Tí boli značne v rozpakoch, keďže herečka spomínala "čierne ovce" ich rodiny.

Takto nejako reagovali Kate a William na poznámky herečky Rebel Willson. Zdroj: bbc

Z princa Harryho, ktorý sa spoločne s manželkou Meghan vzdal kráľovských povinností a odsťahoval sa za veľkú mláku, si robil srandu aj Brad Pitt. Ten získal cenu za účinkovanie v počine Once Upon a Time in Hollywood. Neprišiel si ju však prevziať osobne, zaskočila za neho kolegyňa Margot Robbie. Tá prečítala Bradovu ďakovnú reč. Zakončila ju slovami: „A túto cenu nazvem Harry. Pretože som nadšený z toho, že si ju vezmem do USA,” poznamenala v hercovom mene blondínka. „To sú jeho slová, nie moje,” dodala, kým kamera opäť snímala urodzený pár.