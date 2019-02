Nasadila mu parohy s o 15 rokov mladším: Milenecký trojuholník v slovenskom šoubiznise!

BRATISLAVA - Herec a režisér Juraj Nvota (65) je dnes tretí raz ženatý. Najsledovanejšie bolo jeho manželstvo s herečkou Annou Šiškovou, ktoré skončilo menším škandálom. Blondínka sa totiž v divadle zamilovala do mladučkého kolegu Juraja Kemku - ona mala 40, on 25.

Juraj Nvota sa narodil 1. marca 1954. Na VŠMU študoval divadelnú réžiu, ale uplatnil sa aj ako herec. Už ako 22-ročný sa objavil v známom filme Ružové sny, celkovo účinkoval asi v dvadsiatke filmov. Ako režisér debutoval v Radošinskom naivnom divadle, neskôr tvoril aj filmy, najznámejším sú asi Kruté radosti.

Iva Bittová a Juraj Nvota vo filme Ružové sny Zdroj: SFÚ

V súkromí je Nvota tretíkrát ženatý a je otcom dvoch detí. S prvou manželkou má syna Jakuba, ktorý kráča v jeho stopách a je tiež režisérom. S druhou manželkou Annnou Šiškovou vychovával jej nemanželskú dcéru Dorotu a spolu majú dcéru Terezu – tá sa tiež uplatnila už aj ako herečka, aj režisérka. Tretíkrát sa oženil v roku 2005 s lekárkou Marínou.

O tom, že kedysi tvoril pár so Šiškovou, vie asi každý, veď šoubiznisové manželstvá sú sledované najviac. Stránky novín ale najviac zapĺňal ich rozchod. Na prelome tisícročia sa totiž Anka v divadle zahľadela do mladého kolegu Juraja Kemku a ich románik sa im nepodarilo utajiť.

Neskôr herečka priznala, že v manželstve sa už necítila šťastná, ale novú lásku si cielene nehľadala. Vraj keby sa nezamilovala do Kemku, nikdy by to neukončila – takto ale práve Nvota dostal dôvod k rozvodu. S mladým hercom to však nakoniec Šiškovej dlho nevydržalo.