Strašidelný zážitok slávneho speváka: Dve minúty bol MŔTVY

Dave Gahan sa narodil 9. mája 1962 ako David Callcott. Jeho otec však rodinu opustil a Dave aj jeho sestra vyrastali v tom, že ich otcom je Jack Gahan, druhý manžel ich matky. Pravdu sa dozvedel až po smrti otčima, keď mal 10 rokov. Vtedy sa prvý raz stretol s Lenom Calcottom, ktorý ho intenzívne navštevoval asi rok. Potom navždy zmizol z jeho života.

Problematická rodinná situácia mala zrejme podiel na tom, že Dave riadne vystrájal a niekoľkokrát sa ocitol vo väzení. To mu robilo problém aj pri hľadaní práce a rôznych miest vystriedal naozaj dosť. Vo voľnom čase sa venoval hudbe a začal spievať v baroch, kde si ho v roku 1980 všimol hudobník Vince Clarke. Ten mal skupinu spolu s Martinom Gorom a Andrewom Fletcherom. Neskôr sa premenovali na Depeche Mode.

Zdroj: Archív Depeche Mode

Skupina patrila v istom zmysle medzi priekopníkov - používali nové metódy samplovania a hoci synteticky pop bol na scéne už pár rokov, vniesli do neho nové zvuky. Rýchlo sa stávali populárnymi, spočiatku len v Európe, neskôr aj v USA.

Gahanov osobný život sa však stočil ku drogám. V roku 1990 sa odsťahoval do USA, kde sa dostal na úplne dno. V roku 1995 si podrezal žily. „Bol to pokus o samovraždu, ale zároveň to bol plač o pomoc. Uistil som sa, že sú tam ľudia, čo ma môžu nájsť,” povedal pre magazín Arena o dva roky neskôr.

V 96-om sa Dave predávkoval drogami v hoteli v Los Angeles. Jeho srdce sa zastavilo na dve minúty, kým ho záchranári oživili. „Najprv som videl a cítil len úplnú temnotu. Nikdy som nebol na mieste, ktoré by bolo černejšie a pamätám si pocit, že nech to bolo čokoľvek, čo som robil, bolo to naozaj zlé,” vyjadril sa pre Q magazine. Pre nemecký týždenník Bild am Sonntag opísal, ako opustil svoje telo a pozoroval záchranárov.

Zdroj: SITA

Keď sa neskôr prebral, bol obvinený z držby drog, no namiesto do väzenia putoval na odvykačku. Tam si naozaj dával pozor, aby do toho už viac nespadol, pretože by mohol reálne skončiť za mrežami.

Osud si však pre neho pripravil ešte jednu skúšku - v roku 2009 krátko pred koncertom odpadol v šatni. Bol prevezený do nemocnice, kde mali najprv podozrenie na gastroenteritídu. Ultrazvuk však odhalil nádor v močovom mechúre. Podstúpil operáciu a nádor bol našťastie úspešne odstránený.