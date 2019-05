Intrigy v Slovenskom národnom divadle: Legendárny herec odišiel a už sa nikdy nevráti!

Štefan Kvietik

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Patrí k legendám slovenského herectva, no na divadelných doskách sa neobjavuje už 25 rokov. Na rozdiel od mnohých kolegov sa Štefan Kvietik (85) rozhodol nehrať v divadle do posledného dychu, ale odišiel už v šesťdesiatke. Vraj pre intrigy - a odvtedy do národného nechodí ani len na predstavenia.