Náhle úmrtie Fletchera (†60) z Depeche Mode: Nebolo mu pomoci… TOTO je príčina jeho SMRTI!

Skupina Depeche Mode včera večer zverejnila na svojich sociálnych sieťach dlhé vyjadrenie, v ktorom sa poďakovala fanúšikom za obrovskú podporu, ktorej sa im v súvislosti s úmrtím ich člena Andyho Fletchera dostalo. Po dohode s rodinou následne zverejnili aj príčinu jeho náhleho skonu.

Hudobník zomrel 26. mája bez prechdázajúcich zdravotných problémov. A lekárska správa odhalila, že zomrel na komplikáciu, ktorá sa nedala vopred podchytiť. „Pred niekoľkými týždňami sme od súdnych lekárov obdržali výsledok pitvy. Andyho rodina nás požiadala, aby sme sa oň s vami teraz podelili. Andy vo svojom dome 26. mája prekonal disekciu aorty. Takže aj keď to bolo príliš, príliš skoro, odišiel z prirodzených príčin a bez dlhého utrpenia,“ informovala kapela.

Hudobníci tiež prezradili, že minulý týždeň usporiadali v Londýne spomienkovú akciu na Andyho počesť. „Minulý týždeň sme mali v Londýne oslavu Andyho života, bol to krásny obrad a stretnutie s trochou sĺz, ale plné krásnych spomienok na to, kto Andy bol, príbehov o všetkom, čo sme spolu zažili a smiechu,“ dodala skupina.

Disekcia aorty

Je to závažné ochorenie, pri ktorom sa krv dostane z dutiny aorty do jej steny a prúdi medzi jej vrstvami s následným opätovným návratom do vnútra aorty. Jeho výskyt nie je častý a symptómy sú nešpecifické, čo znemožňuje jeho včasnú diagnostiku.