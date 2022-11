Detské onkológie získali prístroje za desiatky tisíc eur

Niekedy sú najodvážnejší z nás práve tí najmenší. Určite to tak je v prípade malých pacientov onkologických kliník v Banskej Bystrici a Košiciach. V snahe pomôcť týmto malým hrdinom zvíťaziť v náročnom boji venoval Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis spomenutým pracoviskám infúzne pumpy a príslušenstvo v hodnote viac ako 40 000 €.

„Sme Detská fakultná nemocnica s poliklinikou so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom do veku 19 rokov. Sme jednou z troch detských nemocníc na Slovensku a našou najvýznamnejšou prioritou je zdravotná starostlivosť o vaše – naše – deti. Tento dar umožní skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kvalifikovanom podávaní a dávkovaní liekov, transfúzie a chemoterapie v rôznych užívateľských nastaveniach aj pre našich najmenších pacientov,“ vysvetlila PhDr. Silvia Balátová, vedúca sestra Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici. Prístroje budú pomáhať pri liečbe detských pacientov od prvého dňa, čo potvrdila aj primárka košickej detskej onkológie MUDr. Viktória Halušková: "Na Oddelení detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici Košice si tento dar veľmi vážime. Využívať ho budeme na dennej báze, počas chemoterapie u našich hospitalizovaných pacientov. Zakúpené prístroje im zaistia správne dávkovanie liekov a infúzií."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis

Podporu z Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis získa v roku 2022 aj bratislavská detská onkológia. Za viac ako 300-tisíc eur bude realizovaná rekonštrukciu priestorov tak, aby chemoterapia mohla byť pripravovaná bezpečne a komfortne s ohľadom na personál aj detských pacientov. Liečba bude po novom pripravovaná s využitím moderných technológií a predovšetkým v priestoroch nemocničnej lekárne, vďaka čomu sa na klinike uvoľní priestor na vybudovanie ďalších pacientskych izieb. „Nový systém zaručuje maximálnu bezpečnosť pacientov, kontrola je viacnásobná od prípravy až po dávkovanie, keď pomocou QR kódov na náramku pacienta systém sleduje, či ide liečba správnemu dieťaťu. Je to podobné, ako keď štartuje lietadlo, ani ono nevzlietne, kým nie sú skontrolované všetky stupne,“ vysvetľuje Prof. Alexandra Kolenová, prednostka bratislavskej kliniky. Na oddelení zároveň vzniknú aj tri nové pacientske izby.

Lidl sa už od roku 2015 významne angažuje v podpore zdravotníctva. V roku 2015 sa podieľal na rekonštrukcii priestorov Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave a banskobystrickej DFNsP venoval prístroj Cardiohelp, vďaka čomu vzniklo vôbec prvé centrum mimotelovej oxygenácie pre detských pacientov na Slovensku. Diskont zároveň daroval všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim bezplatný pôrod život zachraňujúce prístroje pre novorodencov. Vďaka projektu „Dobré rozprávky“ podporil desiatky pracovísk stovkami prístrojov v hodnote 4,5 milióna eur. V roku 2019 bol Lidl partnerom Roka prevencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Diskont pri tejto príležitosti predával špeciálnu hráškovú polievku, ktorou upozorňoval na potrebu preventívnych prehliadok. Za každú predanú polievku venoval Lidl 5 centov na kúpu život zachraňujúcich prístrojov. Východoslovenský onkologický ústav tak získal štyri infúzne pumpy. Reťazec podporoval onkologické pracoviská aj počas pandémie ochorenia Covid-19.

Na Slovensku sa v priemere podarí vyliečiť osem z desiatich detských onkologických pacientov. Je to možné predovšetkým vďaka obetavému zdravotníckemu personálu a tiež podpore súkromných spoločností. „Na Slovensku pôsobíme už 18 rokov, dosiahli sme pomyselný vek dospelosti. Ak môžeme prispieť k tomu, aby dospelosť dosiahli aj deti, ktoré musia bojovať o to najcennejšie – vlastné zdravie, radi to urobíme. Ďakujem našim zamestnancom a zákazníkom, vďaka ktorými môžeme realizovať takéto projekty,“ povedal Marián Šimko, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Lidl zároveň spustil v roku 2018 program „Od začiatku v dobrých rukách“, v rámci ktorého každý týždeň pomáha jednému vážne chorému dieťaťu vo veku do 3 rokov zabezpečením rehabilitácií či iných potrebných pomôcok. Viac o aktivitách spoločnosti Lidl Slovenská republika nielen v oblasti zdravotníctva sa dozviete tu: www.spolocenskazodpovednost.sk.

- reklamná správa -