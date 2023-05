Transfúzna stanica bije na poplach: Majú málo krvi! Zháňajú najmä tieto TRI krvné skupiny

Najhoršie je na tom 0 negatív, ktorej je aktuálne nedostatočné množstvo. Hraničná je však situácia aj so zásobami krvi skupiny A negatív a B negatív, ostatné krvné skupiny majú zatiaľ v dostatočnom množstve. „V prípade, že ste zdravý a spĺňate všetky podmienky na darovanie, prosím príďte darovať na naše odberné centrá,“ vyzývajú. Objednať sa môžete aj online formou.

Archívne video: Premiér Eduard Heger navštívil Národnú transfúznu službu SR, aby daroval krv

Darovať krv môžu v zásade všetci zdraví ľudia vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí vážia viac ako 50 kg. Pravidelní darcovia môžu darovať krv až do veku 65 rokov, ak sú v dobrom zdravotnom stave. Na webe Národnej transfúznej stanice si môžete urobiť aj krátky test, ktorý vám zodpovie, či ste ako darca vhodný. "Pri darovaní celej krvi sa darcovi odoberie zo žily cca 450 ml krvi do sterilného jednorazového vaku. Celý proces darovania krvi trvá od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 – 15 minút," uvádza transfúzna stanica. Ženy môžu darovať krv najviac 3x do roka a muži 4x do roka. Medzi dvoma odbermi v ojedinelých prípadoch akceptujeme minimálny odstup 10 týždňov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: ntssr.sk

Ak sa rozhodnete darovať krv, platí niekoľko zásad, ktorá by ste mali dodržať:

Minimálne 6 hodín pred odberom nefajčite. Minimálne 12 hodín pred odberom nepite alkohol. 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a fyzickej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne

Naopak, pred oberom by ste mali dbať na pitný režim, behom 24 hodín pred ním by sme mali vypiť dva litre vody, minerálky, čaju či ovocnej šťavy. Ráno pred odberom sa odporúča vypiť 500 ml tekutín. Ak ste kávičkár a neviete si ráno predstaviť bez tohto nápoja, poteší vás, že čierna káva je povolená tiež.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Rozhodne nehladujte a ani na samotný odber nechoďte nalačno. 12 hodín pred odberom už však nejedzte žiadne tučné jedlá ako syry, maslo, smotanu či údeniny. Vhodné sú sacharidové jedlá ako ovocie, zelenina, sucháre, netukové pečivo, džem či med.

Dbajte tiež na to, aby ste boli oddýchnutí a čerství po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

Podobne by ste sa mali správať aj po samotnom odbere. Odporúča sa piť veľa tekutín, vyhýbať s alkoholu a cigaretám, oddychovať a byť opatný aj pri takej činnosti, ako je šoférovanie. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte lekára transfúznej stanice.