Robert Fico: Chcú nás pozatvárať, lebo sme hovorili pravdu o daňových podvodoch Kisku a Matoviča

Vážení priatelia, ďakujem za masívnu podporu, ktorej sa mne a R. Kaliňákovi od Vás dostalo v súvislosti s našim včerajším absurdným obvinením. Matovič a jemu podobní nás roky obviňujú, že sme každý rok ukradli 3 mld. eur. A včera sa zmohli len na to, že ma spoločne s R. Kaliňákom obvinili za to, že sme na tlačových konferenciách pravdivo hovorili o Kiskových a Matovičových daňových podvodoch. Za pravdu sa vždy križovalo.

Ako predseda vlády a teraz ako predseda opozičného SMERu – SD som dostával a dostávam doslova stovky písomností od ľudí, ktorí sa už nemôžu pozerať na nespravodlivosti. Takto to bolo aj v prípade dôkazov o tom, čo za daňové zverstvá páchal Matovič a ako sa pri financovaní prezidentskej kampane rozhodol Kiska ošklbať štát o 150 tisíc eur. Keďže som doručené dokumenty považoval za pravdivé, podelil som sa s ich obsahom s verejnosťou. A mali sme na to plné právo. Veď to boli Matovič a Kiska, ktorí nás v politickom súboji najviac opľúvali. Že mám 750 miliónov dolárov na Belize, že sme mafiáni. A dnes sú to práve oni, ktorí čelia najväčšej hanbe. Matovič nie je odsúdený len preto, lebo jeho skutok bol premlčaný a Kiska, ako je všeobecne známe, čelí obžalobe za najzávažnejšie daňové delikty. A ja mám ísť na 12 rokov do väzenia.

Lipšic, Matovič, Heger a Mikulec použili proti mne a R. Kaliňákovi najšpinavšie metódy, ktoré dva roky pranierujeme. Svedčiť má proti mne elita udavačov – Makó, ktorý je korumpovaný vládou a svedčil už v 86 skutkoch, Slobodník, dokonca naverbovali Z. Wienk ako vtedajšiu šéfku Transparency International Slovensko, hoci netuším, čo má na srdci. Vedia, že nás nenávidí, to stačí. Úloha je jasná. SMER – SD musí byť zničený. Aby si to poistili, tak nás s R. Kaliňákom obvinili zo založenia zločineckej skupiny. Viete prečo? Lebo vtedy bude celé stíhanie riadiť a kontrolovať D. Lipšic ako špeciálny prokurátor. Ten politik, právoplatne odsúdený zločinec za zabitie človeka, ten podvodník, ktorý slúžil a slúži Matovičovi a ktorý nás otvorene nenávidí. Skutočne nezávislý a nestranný prokurátor. Taký ako prezident policajného zboru Hamran, ktorý sa včera už nechal počuť, že ma chce dostať za moje tlačové konferencie za každú cenu do väzby. A o tom, či pôjdem do väzby bude rozhodovať sudca Špecializovaného trestného súdu, napríklad Záleská alebo niekto jej podobný.

Priatelia, nenechajme sa znechutiť a poďme sa pobiť. Nevinný R. Kaliňák musí tráviť noci v cele, je strašné, že ho zadržali tak ako výborného advokáta M. Paru. Tu chcú zlikvidovať efektívnu obhajobu, čo je nevídané a Slovenská advokátska komora nepochopiteľne mlčí. Sú to obyčajní alibisti, hoci dobre vedia, že vláda v priamom prenose likviduje advokátov, ktorí im zavadzajú v pláne zničiť opozíciu cez zneužívanie trestného práva.

V SMERe sa musíme pripraviť na to, že s vysokou pravdepodobnosťou ma vláda, nie nezávislé súdy, vláda pošle do väzby. Čas ale ako obyčajne ukáže, že vždy sme mali pravdu. Musíme ísť ďalej v dôslednej opozičnej politike za ľudí a za Slovensko. 1. mája vás všetkých pozývam do Nitry, kde chceme zorganizovať masový protivládny protest. Vláda nebude pre svoju neschopnosť a pre to, že urobila zo Slovenska chudobnú americkú guberniu, zatvárať ľuďom ústa a ako v päťdesiatych rokoch posielať opozičných politikov na šibenicu.

