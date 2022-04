STU predala účelové zariadenie v Gabčíkove z ekonomických dôvodov: Utečenci tam zostávajú ubytovaní

GABČÍKOVO – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave predala účelové zariadenie v Gabčíkove. K predaju pristúpila z ekonomických dôvodov. Potvrdil to hovorca STU Juraj Rybanský.

"Prevádzka zariadenia bola dlhodobo neefektívna a STU nemala prostriedky na jeho potrebné rozsiahle opravy a rekonštrukcie," priblížil Rybanský. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv univerzita predala účelové zariadenie spoločnosti B.D.B. Group, s. r. o., za 3.589.000 eur. "Kúpna cena 3.589.000 eur bola stanovená na základe znaleckých posudkov a opakovaného ponukového konania (verejnej obchodnej súťaže)," konkretizoval hovorca univerzity.

Výnos z predaja univerzita plánuje použiť na vykrytie výpadku príjmov zo zníženej štátnej dotácie a nárastu cien energií. "STU predáva účelové zariadenie ako celok, iný majetok v Gabčíkove nevlastní," uzavrel Rybanský. Kúpna zmluva s novým vlastníkom bola uzatvorená 29. marca, zmluva o budúcej kúpnej zmluve ešte 30. novembra 2021.

Rokujeme s novým majiteľom, potvrdil Mikulec

Utečenci z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v zariadení v Gabčíkove, tam zatiaľ zostávajú aj po tom, ako ho Slovenská technická univerzita (STU) predala. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že s novým majiteľom ubytovne rokujú.

"My to riešime, rokujeme. Samozrejme, aby podmienky ubytovania, ale aj financovania boli čo najlepšie," povedal Mikulec. V minulosti sa účelové zariadenie v Gabčíkove, ktoré patrilo STU, využívalo aj ako karanténne zariadenie. Na otázku či nebude takéto zariadenie chýbať, Mikulec odpovedal, že určite áno, najmä ak by migračné vlny pokračovali.

"Práve preto sme predstavili migračnú politiku v minulom roku, ale už vtedy sme začali upozorňovať na niektoré veci, ktoré sa dlhodobo neriešili. A toto bola jedna z nich. V rámci migračnej politiky sa dlhodobo rátalo s tým, že nám stačí počítať s počtom zhruba 400 udelených azylov ročne," povedal šéf rezortu vnútra. V týchto dňoch sa podľa jeho slov ukazuje, že tieto počty neboli adekvátne.