Heger a Morawiecki zdôraznili pokračovanie v pomoci Ukrajine

Morawiecki apeloval na západ Európy, keďže vojna na Ukrajine je podľa neho hrozbou pre celú Európu. Pomoc z EÚ pre krajiny zasiahnuté utečeneckou krízou označil za nedostatočnú. Slovensko a Poľsko by mali podľa neho v tejto oblasti vystupovať spoločne na európskom fóre. Morawiecki ocenil snahu Slovenska znižovať závislosť od ruského plynu. "Intenzívne spoločne pomáhame. V tejto pomoci naďalej vytrváme. Uvedomujeme si veľmi dobre, aké dôležité je, aby Ukrajina ostala slobodnou demokratickou krajinou a bola rešpektovaná jej územná celistvosť," vyhlásil Heger. Treba podľa neho naďalej stupňovať sankcie voči Rusku. "V tomto sme s Poľskom jednotní. Sme zladení aj čo sa týka iniciatívy a budúcnosti Ukrajiny z hľadiska európskej perspektívy," dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Diskutovali aj o budúcnosti zabezpečenia našich energetických zdrojov

Partneri diskutovali aj o budúcnosti zabezpečenia našich energetických zdrojov. "V tejto oblasti je Poľsko pre nás kľúčovým partnerom. Dokončuje sa spojenie medzi Poľskom a Slovenskom, ktoré by malo byť hotové v tomto roku. Testovacie spustenie sa očakáva v júli 2022," priblížil Heger. Morawiecki pripomenul, že zámer ruského prezidenta Vladimira Putina pri rozpútaní vojny na Ukrajine bolo obnovenie veľkého impéria. Je presvedčený, že vôbec neskrýva rozširovanie sféry vplyvu do Poľska, Slovenska či pobaltských krajín. "To je cieľ, ktorý by bol realizovaný po víťazstve na Ukrajine," dodal. Slovensko podľa neho ukazuje vynikajúci postoj, hoci má vyššiu závislosť od ruského plynu.

Pomoc pre štáty zasiahnuté prijímaním utečencov v roku 2015, 2016 a 2017 bola podľa poľského premiéra neporovnateľne väčšia ako balík, ktorý EÚ dokázala odovzdať a navrhnúť dnes. Ukrajinci podľa neho bojujú za mier aj v našej časti Európy, i celej Európe, a to si musí Západ uvedomiť. Heger a Morawiecki hovorili na spoločnom brífingu aj o spolupráci v rámci V4. Vyjadrenia Maďarska k situácii na Ukrajine slovenského premiéra sklamali. V tejto otázke podľa neho V4 nemá konsenzus. Morawiecki zdôraznil, že treba jasne pomenovať to, čo sa deje na Ukrajine. Je pobúrený z vyjadrení o protestovaní voči sankciám k Rusku. "Nesmieme sa tváriť, že takéto riziko tu nemáme. Akékoľvek ukrývanie sa a tvárenie sa, že je to inak, je nesprávny krok," uzavrel.

Možnosti cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom vidí Morawiecki v spojení infraštruktúry. "O plynovej infraštruktúre sme hovorili počas dnešného stretnutia. Rovnako je potrebné povedať o ceste Via Carpatia a o ďalších komunikačných spojeniach, ktoré môžu zvýšiť obchodný, ekonomický, investičný a podnikateľsky potenciál Poľska a Slovenska," uviedol Morawiecki. Ako povedal Heger, Poľsko je príkladom efektívneho čerpania financií z EÚ. "Žiaľ, naša vláda zdedila mechanizmus, ktorý bol nastavený na roky 2014 - 2020. Pripravili sme nový operačný program, partnerskú dohodu na roky 2021 - 2027. Verím, že čerpanie bude flexibilnejšie. Budúcnosť našej cezhraničnej spolupráce je jednak silná obchodná spolupráca, ktorá má veľký potenciál, ako aj potenciál turizmu a, samozrejme, plynová a cestná infraštruktúra," skonštatoval Heger.

Na stretnutí tiež rokoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) so šéfom poľskej diplomacie Zbigniewom Rauom. Ministri hovorili aj o nadchádzajúcom slovenskom predsedníctve vo V4. Korčok zdôraznil, že rastúci význam Poľska na medzinárodnej scéne sa prejavuje okrem iného aj počas vojny na Ukrajine. "Chceme preto s Poľskom úzko spolupracovať, konzultovať ako regionálne, tak aj kľúčové medzinárodné otázky. Hovorili sme aj o tom, že v rámci V4 nemáme jednotný názor ani postoje voči Ruskej federácii. Tu máme vyhranené a jasné pozície," uviedol šéf slovenskej diplomacie.