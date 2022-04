Heger čelí útoku konšpirátorov! Falošné FOTO z Buče musel riešiť priamo Facebook, premiér reaguje

Galéria fotiek (4) O Hegerovej návšteve sa šíri neuveriteľný hoax.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar, Facebook/E.H., gettyimages.com

KYJEV/BRATISLAVA - Ak si raz poviete, že konšpirátori už nemajú odkiaľ čerpať svoje výmysly a ich čas sa chýli ku koncu, práve v tej chvíli zmenia taktiku a začnú vytvárať niečo z niečoho iného. Hovoríme o nedávnej návšteve premiéra Eduarda Hegera na Ukrajine, ktorá je vo vojne, konkrétne v zničenej Buči. Bol tam dokonca spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, no ani to menej zmýšľajúcich ľudí nepresvedčilo o tom, že tam "skutočne bol" a sociálnymi sieťami sa začal šíriť neuveriteľný výmysel - Hegera vraj do fotiek z Ukrajiny len "dorobili".