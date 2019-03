Možný odklad brexitu o dva roky prinúti Britov do eurovolieb: Hrozia komplikácie a neistota

LONDÝN - Európska únia so znepokojením sleduje správy z Londýna o možnom odklade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, lebo tie pre Európanov znamenajú nové možné komplikácie a neistotu. Uviedol to v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.

Úlohou zasadnutia v tomto formáte je pripraviť podklady pre summit EÚ a ako povedal Ružička, je viac ako isté, že hlavy vlád a štátov budú mať vo štvrtok (21.3.) v Bruseli ako hlavnú tému odklad brexitu. V pondelok v Londýne informáciu o odklade termínu brexitu potvrdil britský štátny tajomník ministerstva pre brexit Kwasi Kwarteng.

Ružička upozornil, že ide o situáciu, ktorá nie je jednoduchá pre nikoho, ani pre Brusel, ani pre Londýn. "Nikto takýto vývoj nečakal a ani nechcel. Pre nás stále zostáva brexit s dohodou ako preferovaná varianta, ak teda vylúčime variantu, že by sa Briti rozhodli zostať v EÚ," povedal slovenský diplomat. Podľa jeho slov dianie okolo brexitu vyvoláva neistotu nielen medzi členskými krajinami, ale aj medzi občanmi, a preto aj Slovensko prijíma viacero opatrení a pripravuje sa na 29. marca na takzvaný "tvrdý brexit".

Ružička upozornil, že EÚ si počká na výsledok debát v britskom parlamente, ktoré boli na programe v utorok poobede, a o ich výsledku budú koncom týždňa na summite EÚ diskutovať prezidenti a premiéri 27 členských krajín - bez britskej premiérky. "To bude hlavná téma. Aby sa lídri dvadsaťsedmičky dohodli ako reagovať na žiadosť o odklad termínu vystúpenia Británie z EÚ. Či to bude o dva týždne, o dva mesiace alebo hypoteticky, o čom teraz hovoria médiá, o dva roky," spresnil.

Na otázku, čo sa stane, ak Briti budú trvať na dvojročnom odklade, keď sa EÚ nachádza na prahu eurovolieb a vrcholia debaty o podobe viacročného finančného rámca (VFR), Ružička priznal, že ide o naozaj komplikovanú záležitosť. Spresnil, že zatiaľ je o tom možné hovoriť len hypoteticky, ale ak by 27 členských krajín odobrilo odklad brexitu o dva roky a súhlasil by s tým aj Londýn, v prvom rade by museli byť jasné podmienky, čo budú tie dva roky znamenať a čo chce v tomto čase Británia urobiť. Či chce len čakať a bude sa pokračovať v "kyvadlovej diplomacii" ako doteraz alebo budú Briti realizovať aj vnútropolitické kroky, ktoré by viedli či už k potvrdeniu súčasného výsledku (riadený brexit) alebo k jeho zmene, kde zrejme iný spôsob ako druhé referendum v tejto chvíli nie je.

A potom je tu aj otázka eurovolieb a britskej účasti na tvorbe budúceho sedemročného eurorozpočtu. Technický odklad brexitu o dva mesiace nič na stave vecí nezmení, eurovoľby prebehnú bez britskej účasti a Slovensko namiesto 13 bude mať 14 poslaneckých miest. Ak však vznikne dohoda o dvojročnom predĺžení, to už pôjde o novú situáciu, ktorá predpokladá britskú účasť na eurovoľbách. "Išlo by o zásadné predĺženie, ktoré by zasiahlo minimálne do polovice mandátu budúceho europarlamentu. Ten by naďalej fungoval aj s britskými poslancami," opísal situáciu Ružička.

Upozornil tiež, že Spojené kráľovstvo ako pokračujúci člen EÚ by sa zúčastňovalo aj prebiehajúcich rokovaní o sedemročnom rozpočte, pričom VFR začne platiť o dva roky, keď by Británia mala podľa najnovších úvah z Únie vystúpiť. Rozpočtové rokovania by zrejme skomplikovala neistota, či Británia odíde alebo ostane a pokiaľ by o dva roky chcela odísť, tak britská strana by zrejme mala záujem na takej podobe dlhodobého rozpočtu, aby následné "rozvodové" dopady boli čo najmenšie z hľadiska jej rozpočtových povinností.

"Zatiaľ sú to iba hypotetické úvahy. Bude to treba do detailov technicky a právne zanalyzovať. EÚ zatiaľ čaká na oznámenie o predĺžení. Na to, aby Londýn spresnil na ako dlho a za akých podmienok by to malo byť," povedal Ružička.

Odklad nie je istý ani automatický, vyhlásil poradca Macrona

Prípadná britská žiadosť o odklad brexitu, pôvodne naplánovaného na 29. marca, nebude slepo, bezvýhradne prijatá. V utorok to vyhlásil poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. "Odklad nie je istý ani automatický," povedal podľa tlačovej agentúry AFP nemenovaný poradca Macrona a zopakoval tak podmienku viacerých predstaviteľov Európskej únie, že britská premiérka Theresa Mayová musí jasne vysvetliť dôvody, prečo je odklad potrebný.

Mayová sa zo všetkých síl snaží vyhnúť chaotickému odchodu z EÚ, teda brexitu bez dohody, pričom brexit by mal podľa pôvodného plánu nastať už o desať dní. Lídri EÚ pritom dúfali, že Mayová príde vo štvrtok 21. marca na samit v Bruseli s plánom, na základe ktorého bude dohoda pred konečným termínom brexitu ratifikovaná.

Avšak kľúčoví hráči EÚ Nemecko a Francúzsko už varovali, že nebudú súhlasiť s odkladom brexitu len preto, aby premiérke zachránili kožu. Macronov poradca uviedol, že Francúzsko posúdi žiadosť Británie o odklad podľa dvoch kritérií. "Prvé hľadisko: existuje plán, stratégia, ktoré odklad oprávňujú?" vysvetlil poradca. "Druhé hľadisko: musíme preskúmať vplyv odkladu na Európsku úniu," dodal.

Podľa ďalších slov Macronovho poradcu môže dlhšie zotrvávanie Británie v Únii znamenať, že ostrovná krajina bude súčasťou EÚ aj počas májových volieb do Európskeho parlamentu, bude musieť mať zastúpenie na stretnutiach či samitoch EÚ a bude sa musieť podieľať na rozhodnutiach o budúcnosti EÚ.

Akýkoľvek odklad musí byť "krátky", uviedol taliansky premiér Conte

Akýkoľvek odklad odchodu Británie z Európskej únie musí byť "krátky", vyhlásil v utorok taliansky premiér Giuseppe Conte."Znepokojenie, ktoré vyjadrím pred partnermi z EÚ, znie, že odklad... by mal byť krátky," povedal Conte v prejave v dolnej komore talianskeho parlamentu. "Skúsenosť hovorí, že poskytnutie dlhého časového rámca znamená vyrobiť si problémy, ktoré jednoznačne vzniknú, keď sa bude blížiť nový konečný termín (brexitu)," dodal podľa tlačovej agentúry DPA Conte.

Taliansky premiér Giuseppe Conte Zdroj: TASR/AP Photo/Alessandra Tarantino

Britská vláda sa v utorok už pripravovala na to, že požiada Európsku úniu o odklad najmenej o niekoľko mesiacov - predseda Dolnej snemovne britského parlamentu totiž vylúčil, že premiérka Theresa Mayová môže požiadať zákonodarcov v Londýne o schválenie tej istej "rozvodovej" dohody, ktorú už dvakrát odmietli.

Úrad premiérky na Downing Street 10 uviedol, že Mayová pošle list oficiálne žiadajúci odklad v utorok alebo v stredu a adresuje ho predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. Úrad nespresnil, o aký dlhý odklad premiérka plánuje požiadať, dodala tlačová agentúra AP.

Pôvodný termín vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ je 29. marec. Britský parlament 14. marca hlasoval za to, aby vláda požiadala EÚ o jeho odklad. Štátny tajomník britského ministerstva pre brexit Kwasi Kwarteng už v pondelok uviedol, že Londýn požiada EÚ o odklad termínu ešte pred tohtotýždňovým summitom Únie. Ten sa má konať v Bruseli vo štvrtok a v piatok 21.-22. marca.

Britskí zákonodarcovia už dvakrát odmietli dohodu o odchode Británie z EÚ, ktorú premiérka Mayová vyrokovala s lídrami Únie. Hrozí preto neriadený brexit bez akejkoľvek dohody. Predstavitelia členských krajín EÚ v utorok v Bruseli prijali sériu legislatívnych opatrení, ktoré sú súčasťou príprav na prípadný tvrdý brexit.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok uviedla, že chce "do poslednej hodiny" bojovať za to, aby nedošlo k neriadenému odchodu Británie z EÚ, informovala agentúra AFP. "Budem bojovať za riadený brexit do poslednej hodiny 29. marca. Nezostáva nám veľa času, ale stále máme niekoľko dní," povedala Merkelová na konferencii v Berlíne. Situácia ohľadne brexitu sa podľa nej neustále mení a jej ďalší vývoj sa nedá predvídať.