Peter Javorčík o brexite: TENTO dátum je pre odloženie logickejší ako 30. jún

Britská premiérka v stredu zaslanom liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi požiadala o neskorší dátum odchodu jej krajiny z Únie, k čomu by malo dôjsť najneskôr do 30. júna 2019. Termín brexitu bol pôvodne stanovený na 29. marca. Veľvyslanec SR pri EÚ upozornil, že 30. jún má vnútornú logiku v tom, že nový Európsky parlament sa začne konštituovať od 2. júla tohto roku. A spresnil, že aj z hľadiska právnych analýz stanovenie tohto dátumu znamená, že Británia nemusí usporiadať voľby do EP. Eurovoľby sa budú konať vo všetkých ostatných členských krajinách v termíne od 23. do 26. mája.

"Jasne z toho vyplýva, že nie je politická vôľa v Británii usporiadať eurovoľby, čo v tomto politickom kontexte veľmi logické," opísal situáciu Javorčík. Zároveň dodal, že by bolo "právne istejšie" ukončiť členstvo Spojeného kráľovstva v EÚ pred samotným konaním eurovolieb, do 22. mája, a nielen pred samotným konštituovaním nového zákonodarného zboru EÚ.

Javorčík zdôraznil, že premiéri a prezidenti 27 členských krajín sa vo štvrtok popoludní, v rámci summitu EÚ, budú musieť pozrieť na Mayovej žiadosť o krátkodobý odklad brexitu. "Myslím si, že je tu vôľa pozitívne sa pozrieť na túto žiadosť, ale určite bude veľa otázok a aj požiadaviek, aby Mayová objasnila, ako bude prebiehať proces v Británii v najbližších dňoch a týždňoch. Po tom, čo sme videli a čo sa dialo v Londýne, je prirodzené, že chceme vidieť ako chce premiérka tento proces ďalej riadiť," vysvetlil.

V prípade nejakého nečakaného zvratu situácie, ak napríklad nastanú tlaky alebo vôľa po dlhodobejšom odklade brexitu, tak EÚ má jasno v tom, dokedy Briti musia oznámiť, či sa zapoja do volieb do Európskeho parlamentu. Podľa Javorčíka je tým termínom 11. apríl. "Sú tu procesné otázky spojené s organizáciou eurovolieb a vnímam to tak, že do 11. apríla Británia musí jasne povedať, či bude alebo nebude organizovať eurovoľby. Z logiky dnešného listu však vyplýva, že tie voľby (pre Britániu) nebudú," konštatoval slovenský diplomat.