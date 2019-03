AKTUÁLNE Tesné rozhodnutie britského parlamentu: Brexit bez dohody odmietli

Poslanci následne naopak odmietli nezáväzný návrh, ktorý mal zaviazať vládu, aby sa usilovala o odklad brexitu do 22. mája. Tento návrh podporilo 164 poslancov, proti bolo 374. Zákonodarci v utorok odmietli mierne pozmenenú dohodu o odchode Británie z EÚ. Za túto dohodu hlasovalo 242 poslancov Dolnej snemovne, proti ich bolo 391. O pôvodnom návrhu dohody poslanci hlasovali už v januári.

Proti pozmenenému vládnemu návrhu o dohode o brexite hlasovalo aj 75 poslancov Mayovej Konzervatívnej strany, 235 konzervatívcov bolo za. Dohodu podporili aj štyria nezávislí poslanci a traja labouristi.

Britskí poslanci budú vo štvrtok hlasovať o odklade brexitu do 30. júna, dlhšie predĺženie by znamenalo účasť Británie na voľbách do Európskeho parlamentu. Oznámil to dnes predseda Dolnej snemovne John Bercow. Doteraz predpokladaný termín odluky je 29. marec. Pokiaľ by Londýn chcel odklad odluky predĺžiť na dlhšie obdobie než do konca júna, muselo by sa Spojené kráľovstvo zúčastniť európskych volieb.