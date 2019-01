Chránenkyňa nemeckej kancelárky Merkelovej vyzvala Britov, aby zotrvali v EÚ

BERLÍN - S výzvou na zotrvanie v Európskej únii sa v piatok na Britov obrátila generálna tajomníčka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová. Chránenkyňa Angely Merkelovej pritom zdôraznila, že Nemci nezabudli na to, ako ich Británia po skončení druhej svetovej vojny privítala späť medzi suverénnymi národmi. Informovala o tom agentúra Reuters.

Karrenbauerová je zatiaľ najvyššie postavenou nemeckou političkou, ktorá vyzvala Britániu, aby upustila od svojho plánu vystúpiť z EÚ. Týmto činom sa pridala k viac ako dvadsiatke vedúcich osobností nemeckej politiky, priemyslu a umenia, ktorí ohlásili začiatok kampane s cieľom presvedčiť "z hĺbky srdca" obyvateľov Spojeného kráľovstva, aby neopúšťali Úniu.

V otvorenom liste uverejnenom na stránkach britského denníka The Times vyhlásili, že "bez tejto veľkej krajiny," by Európa "nebola tým, čím je dnes". Okrem vyzdvihovania politických kvalít Británie budú autorom listu chýbať aj špecifické charakteristiky samotných Britov, akými sú čierny humor či popíjanie čaju s mliekom. "Viac ako čokoľvek iné nám však budú chýbať naši priatelia spoza Lamanšského prielivu", odznelo na záver listu pod ktorý sa podpísala taktiež Krampová-Karrenbauerová. Británia by mala EÚ opustiť už 29. marca.​