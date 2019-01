Bývalý premiér Mayovej radí kompromis: Ak chce dospieť k dohode, má len dve možnosti

Major poukázal, že v počas svojej vlády v rokoch 1990-97 musel pristúpiť ku kompromisom počas rozhodovania o dôležitých otázkách ohľadne mierového procesu v Severnom Írsku či prvej vojne v Perzskom zálive. Mayová by podľa neho mala učiniť rovnako po tom, čo jej dohodu o Brexite drvivá väčšina v britskom parlamente odmietla.

"Jej dohoda je mŕtva a úprimne si nemyslím, že snaha oživiť ju môže veci výrazne zmeniť, respektíve zmeniť čokoľvek," Major povedal pre BBC Radio. Mayová má v pondelok (21. januára) informovať parlament o jej ďalšom plánovanom postupe ohľadne Brexitu. Poslanci môžu predložiť vlastné návrhy a uchádzať sa s nimi o podporu väčšiny.

"Ak by sme odišli uprostred chaosu a bez dohody, bol by to podľa mňa najhorší z možných scenárov," povedal Major, ktorý sa zasadzoval pred referendovou kampaňou o zotrvanie Británii v EÚ.

Pokiaľ Mayová nedokáže prijať kompromis, mala by umožniť parlamentu nájsť vlastný spôsob ako prekonať svoje názorové nezhody, myslí si Major. "Myslím si, že sú tu náznaky, že parlament by mohol byť schopný dosiahnuť konsenzus," uviedol. Dodal, že v prípade, že sa nepodarí nájsť zhodu, Británia by mala vyhlásiť nové referendum o svojom členstve v EÚ.