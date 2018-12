Parlamentný výbor potopil Mayovej dohodu: Veľké slová o kroku do neznáma

Správa výboru je k dohode prevažne kritická a tvrdí, že jej chýba podrobnejšie rozpracovanie i vecnosť. "Vláda odmieta ťažké rozhodnutia, ktorým musíme čeliť, a preto by táto dohoda predstavovala veľký krok do neznáma," povedala Hilary Benová, predsedníčka uvedeného parlamentného výboru.

Vláda podľa tejto správy takisto nevytýčila jasné ciele smerom k budúcemu vzťahu s EÚ, ktoré by boli realistické, uskutočniteľné a mali by podporu v parlamente. "Ak je hlavnou prioritou vlády zabezpečiť obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom s čo najnižšou mierou napätia, musí sa rozhodnúť, do akej miery je ochotná dodržiavať pravidlá EÚ," píše sa v správe.

Dolná snemovňa britského parlamentu má o premiérkinom návrhu dohody hlasovať v utorok 11. decembra. Veľká časť členov premiérkinej Konzervatívnej strany odmieta jej návrh podporiť, preto je podľa DPA nepravdepodobné, že parlament dohodu schváli. Premiérka Mayová v nedeľňajšom rozhovore pre britský denník The Daily Mail rebelujúcich členov Konzervatívnej strany varovala, že ak parlament jej návrh odmietne, krajina sa ocitne v "nepreskúmaných vodách". "Znamenalo by to veľkú neistotu pre krajinu a veľmi reálne riziko, že k brexitu nedôjde alebo že Británia opustí EÚ bez dohody," povedala.

Správa parlamentného výboru sa venovala aj otázke tzv. backstopu - záložného plánu s cieľom zabezpečiť integritu vnútorného trhu a aj bezpečnosti na írskom ostrove. Aktivácia mechanizmu backstop by podľa výboru viedla k okamžitému vzniku bariér pri obchode s tovarom a službami medzi Britániou a EÚ.