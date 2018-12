Lídri EÚ sú pripravení britskej premiérke pomôcť, dohodu o odchode ale odmietajú otvoriť

Podľa holandského premiéra Marka Rutteho je dnešný summit aj o tom, aby sa podarilo demystifikovať dohodu o odchode Veľkej Británie z EÚ, hlavne pokiaľ ide o otázku tzv. backstopu. Backstop v princípe znamená, že ak sa do konca prechodného obdobia nepodarí vyriešiť obchodnú dohodu s Londýnom, Severné Írsko by ostalo v colnej únii, aby sa nenarušila hranica s Írskom. S tým majú problém zástancovia brexitu.

Pred zasadnutím pre médiá prehovorila aj samotná britská premiérka, ktorá len v stredu prežila hlasovanie o dôvere vo svojej strane pomerom hlasov 200:117. „Včerajšok bol náročný a som vďačná za značnú podporu kolegov, ale zároveň vnímam obavy kolegov, ktorí cítili, že ma nemôžu podporiť,“ povedala Mayová s tým, že rozumie obavám, pokiaľ ide o backstop. „Viem, že aj európska dvadsaťsedmička bude hovoriť o plánoch v prípade odchodu bez dohody, tak ako aj náš parlament. Ale najlepšia cesta je schváliť dohodu,“ povedala šéfka britskej vlády.

Zároveň potvrdila, že hoci by „milovala“ viesť konzervatívcov do volieb v roku 2022, vníma, že jej poslanci chcú nového lídra. Priznala, že pokiaľ ide o brexit, neočakáva, že dnes sa všetko vyrieši a nastane prielom. Britská premiérka prišla pred novinárov v momente, keď sa s nimi zhováral luxemburský premiér Xavier Bettel. Po vrúcnom zvítaní aj pre Mayovú potvrdil slová, ktoré povedal novinárom. „Chceme pomôcť, naozaj jej chceme pomôcť,“ povedal Bettel. Zdôraznil ale, že v dohode, ktorú lídri EÚ schválili 25. novembra, nebudú žiadne zmeny. Priznal, že EÚ27 musí byť pripravená na všetko a on osobne by preferoval druhé referendum pred odchodom bez dohody.

Slovami chvály na adresu britskej premiérky nešetril Rutte. „Mám pre ňu obrovský rešpekt, obdivujem ju za to, ako rokovania zvláda,“ povedal a ako príklad dodal, že keď sa vo Westminsteri posmievali labouristickí poslanci Mayovej, nebolo to od nich veľmi gentlemenské. Zároveň ale prízvukoval, že dohodu nie je možné otvoriť. „To je fakt,“ dodal s tým, že Veľká Británia sa rozhodla opustiť Úniu a nakresliť červené čiary, ktoré vyrokovaná dohoda rešpektuje.

Jeho dánsky kolega Lars Rasmussen je dnes pripravený vypočuť si britskú premiérku a byť konštruktívnym hráčom. Backstop by sa podľa neho nikdy nemal spustiť, ale je to záruka, ktorú potrebujeme. „Chceme s nimi uzavrieť dohodu pred vypršaním prechodného obdobia,“ dodal. Odchod bez dohody by bol zlý pre každého. „Bol by to problém pre Veľkú Britániu a malo by to negatívny efekt aj na ostatných,“ dodal.

Dnes a v piatok sa koná zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Témami mali pôvodne byť viacročný finančný rámec po roku 2020, migrácia, jednotný trh a vonkajšie vzťahy. Mayová však tento týždeň odložila hlasovanie o brexite na koniec januára, keďže jej dohoda nemala podporu v parlamente, dokonca ani medzi svojimi poslancami. Brexit sa tak opäť dostal na stôl európskej dvadsaťsedmičky.

Český premiér chce zachovať výsadné postavenie Británie​

Český premiér Andrej Babiš bude presadzovať, aby mala Británia po vystúpení z EÚ výsadné postavenie, zodpovedajúce zhruba jej terajšiemu postaveniu v rámci Únie. Babiš to povedal vo štvrtok po príchode na prvý deň zasadnutia Európskej rady v Bruseli. "Je to pre nás strategický partner, pracuje tam 50.000 našich občanov, 80.000 našich občanov tam žije. Vyvážame tam automobily a ďalšie tovary," pokračoval po príchode na decembrový summit EÚ.

Česká vláda sa podľa jeho slov aktuálne pripravuje aj na verziu vystúpenia Británie z Európskej únie bez dohody. Opatrenia pre takúto verziu budúcich vzťahov bude mať Babišova vláda "pripravené v šuplíku", aby bolo možné prijať v parlamente príslušné opatrenia a vstúpiť do ďalších vyjednávaní. On sám však Britániu považuje za spojenca a bude presadzovať zachovanie aktuálneho vzťahu. "Británia bola vždy náš spojenec i v rámci pôsobenia v rámci EÚ, a preto si tento vzťah chceme zachovať. Zatiaľ tam nie sme, ale budeme pripravení, aby sme mohli okamžite reagovať," dodal.

Predseda Európskej rady Donald Tusk v stredajšom pozývacom liste pred summitom zdôraznil, že vzhľadom na vážnosť situácie v Spojenom kráľovstve bude dôležité vypočuť si posúdenie najnovšej situácie od britskej premiérky Theresy Mayovej. Následne sa lídri po pracovnej večeri stretnú vo formáte EÚ27. V neprítomnosti Mayovej prerokujú túto záležitosť a prijmú príslušné závery. Podľa Tuskových slov "sa čas kráti" a preto treba na najvyššej úrovni prediskutovať stav príprav na scenár tzv. brexitu bez politickej dohody.

Premiérka Mayová bude v stredu chcieť od Bruselu záruky, že tzv. írska poistka po uplynutí prechodného obdobia, ktorá nastúpi v prípade, ak nebude s Britániou uzavretá obchodná dohoda, nepotrvá večne. Český premiér Babiš bol však v otázke ďalších záruk, prípadných ústupkov Únie či zmeny jej pozície skeptický. "Uvidíme, s čím príde pani premiérka (Mayová)," uzavrel.​