Hlasovanie o brexite na spadnutie: Theresa Mayová má jasný plán, členovia vlády v akcii

Až 30 členov kabinetu premiérky Mayovej bolo vyslaných po celom Spojenom kráľovstve, aby získavali čo najväčšiu podporu pre dohodu, na základe ktorej by Británia 29. marca 2019 vystúpila z Únie, pričom by s ňou mala naďalej úzke vzťahy. Mayová na margo tejto iniciatívy vyhlásila, že občania Británie chcú, aby jej vláda brexit dotiahla do konca, a preto je nutné, aby ministri priamo v komunitách vysvetľovali, ako bude jej dohoda o brexite "pre nich fungovať".

Dolná komora má o dohode hlasovať na konci rozpravy v utorok 11. decembra - očakáva sa však, že ju neschváli. Premiérka pripomenula, že 52 percent ľudí v referende v roku 2016 hlasovalo za odchod Británie z Únie. "Ľudia volili a volili odchod," povedala. Podľa ministerskej predsedníčky je povinnosťou politikov naplniť to, za čo ľudia hlasovali.