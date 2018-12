Sme pripravení predložiť alternatívu k dohode o brexite, povedal vodca britskej opozície

"Počúvajte, sme pripravení ísť do toho a vážne rokovať s EÚ a predložiť serióznu alternatívu, ktorá by predstavovala skutočnú colnú úniu - colnú úniu s EÚ, v ktorej by sme mali slovo v tom, čo sa deje, ako aj v ochrane práv a podmienok u nás doma, aby sme mali istotu, že sa nestaneme nejakým ostrovom, ktorý sa usiluje podraziť zvyšok Európy," povedal šéf labouristov v rozhovore pre televíziu Sky News.

Dolná snemovňa britského parlamentu bude 11. decembra hlasovať o predbežnej dohode vlády Theresy Mayovej o odchode Británie z EÚ. Podľa analytikov premiérke chýba najmenej 90 hlasov na to, aby parlament dohodu schválil. Niektorí poslanci Konzervatívnej strany Mayovú vyzvali, aby hlasovanie odložila. Na otázku, či by dal v prípade nesúhlasu poslancov s Mayovej plánom brexitu návrh na hlasovanie o vyslovení nedôvery premiérke, Corbyn odpovedal: "Počkajte si a uvidíte."