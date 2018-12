PRÁVE TERAZ Súdny dvor EÚ rozhodol: Británia môže jednostranne ukončiť brexit

Brusel - Súd Európskej únie dnes potvrdil, že Veľká Británia môže jednostranne stiahnuť svoj zámer odísť z EÚ. Rozhodnutie by sa muselo uskutočniť v súlade s britskou ústavou. Výsledkom by podľa súdu bolo, že krajina by zostala členom spoločenstva za rovnakých podmienok ako doteraz. Súd sa k veci vyjadril len deň pred tým, než má britský parlament hlasovať o zmluve upravujúceej samotný odchod Británie z EÚ.

Londýn môže podľa súdu svoje rozhodnutie stiahnuť do chvíle, než táto "rozvodová dohoda" začne platiť. Ak by prijatá nebola, potom do uplynutia dvoch rokov od oznámenia Británie odísť z EÚ, čo je do 29. marca 2019. A ak by sa strany podľa platných pravidiel dohodli na predĺžení tohto dvojročného obdobia, potom do konca predĺženia.

Rozhodnutie stiahnuť brexit by muselo byť výsledkom demokratického procesu v súlade s britskými ústavnými požiadavkami. Toto "jednoznačné a bezpodmienečné" rozhodnutie by následne musela britská vláda oznámiť písomne ​​Európskej rade (vrcholnej inštitúcii EÚ), uviedol súd.

So žiadosťou o výklad článku 50 Lisabonskej zmluvy o fungovaní EÚ, ktorou sa okolnosti odchodu Británie riadia, sa na únijné súdne inštancie obrátil súd v škótskom Edinburghu kvôli sporu medzi skupinou proeurópskych škótskych politikov a britským ministrom pre brexit. Príslušný článok totiž o možnej zmene postoja odchádzajúcej členskej krajiny priamo nič neuvádza.

Na to dnes súd sám poukázal, keď uviedol, že článok zmenu rozhodnutia nezakazuje, ale tiež nijako výslovne neumožňuje. Súd sa domnieva, že ak má podľa článku 50 členská krajina EÚ suverénne právo samostatne sa rozhodnúť o odchode, plynie z toho, že má analogické právo svoje rozhodnutie zmeniť.

"Podmieniť právo na odvolanie (zámeru vystúpiť) jednomyseľným súhlasom Európskej rady, ako navrhovali Európska komisia a Európska rada, by zmenilo jednostranné suverénne právo v právo podmienené a bolo by nezlučiteľné s princípom, že členský štát nemôže byť nútený k tomu, aby EÚ opustil proti svojej vôli," uviedol súd v tlačovej správe.

Britská vláda premiérky Theresa Mayovia pritom nechcela, aby súd túto - podľa nej hypotetickú - vec vôbec riešil. Uvádzala totiž, že nemá záujem meniť rozhodnutie, ktoré je odrazom výsledku referenda z roku 2016, v ktorom Briti o vystúpení z EÚ rozhodli. Súd dnes tento pohľad odmietol s tým, že otázka škótskeho súdu je relevantná. Nasledujúce rozhodnutie škótskeho súdu, ktoré dnešný názor európskej inštitúcie zohľadnia, totiž objasní britským poslancom, ktorí sa chystajú hlasovať o brexitovej zmluve, aké do budúcnosti existujú možnosti.