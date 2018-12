Hlasovanie britských poslancov znie jednoznačne: Mayová by mala radšej zatvoriť oči

Theresa Mayová

LONDÝN - Ak by sa hlasovanie poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu o predbežnej dohode o brexite uskutočnilo v pondelok, za dohodu by hlasovalo 187 poslancov, zatiaľ čo 418 zákonodarcov by bolo proti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vypracovala spravodajská televízia Sky News.