EÚ čakajú zmeny: Po brexite bude musieť upraviť niekoľko výborov

Európsky výbor regiónov ako aj Európsky hospodársky a sociálny výbor majú v súčasnosti po 350 kresiel a ich funkčné obdobie sa skončí 25. januára 2020 a 20. septembra 2020. Výbor regiónov je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Prostredníctvom VR sú schopní vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá.

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ a funguje ako most medzi euroinštitúciami a občanmi Únie.

Komisia oznámila, že je nevyhnutné, aby Rada EÚ (ministri členských krajín) rozhodla o novom zložení oboch výborov. Odchod Británie k 29. marcu 2019 totiž znamená zrušenie 24 kresiel v každom z týchto orgánov. Komisia navrhla, aby po jednom mandáte navyše dostali Cyprus, Estónsko a Luxembursko, ktoré o tieto pozície prišli po vstupe Chorvátska do EÚ. Zvyšných 21 kresiel by bolo ponechaných ako rezerva pre budúce rozširovanie Únie. Znamenalo by to, že v rokoch 2020-2025 (do predpokladaného momentu rozšírenia EÚ) budú oba výbory zložené len z 329 členov. Rada ministrov musí návrh eurokomisie schváliť jednomyseľne.