Európska komisia odmietla petíciu za celoeurópske referendum o brexite

"Všetci európski občania by mali mať možnosť vyjadriť svoj politický názor na to, či si želajú zotrvanie Spojeného kráľovstva v Európskej únii," požadovali iniciátori petície. EK však výzvu na vypísanie plebiscitu, ktorý by mal prebehnúť vo všetkých členských krajinách EÚ, odmietla s argumentom, že táto záležitosť nespadá do jej kompetencie.

"Európska komisia síce ľutuje rozhodnutie Spojeného kráľovstva o odchode z EÚ, ale rešpektuje výsledok (britského) referenda" o brexite, uvádza sa vo vyhlásení európskej exekutívy. Organizovanie podobných občianskych petícií umožňuje európska legislatíva. Ak sa im podarí zhromaždiť najmenej milión podpisov občanov zo siedmich členských štátov EÚ, EK sa musí petíciu zvážiť, avšak môže sa rozhodnúť vo veci nekonať. Veľká Británia vystúpi z EÚ 29. marca 2019 na základe výsledkov referenda z júna 2016, v ktorom sa za takýto krok pri vyše 72-percentnej účasti vyslovilo takmer 52 percent voličov.