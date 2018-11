Mayová chce o brexite diskutovať v priamom prenose s lídrom opozičných labouristov Corbynom

LONDÝN - Britská premiérka Theresa Mayová je síce pripravená diskutovať v televízii v priamom prenose s lídrom opozičných labouristov Jeremym Corbynom o brexite, každý z nich má však inú predstavu o tom, ktorá stanica by ju mala vysielať a aký by mala mať formát. Napísala to agentúra AFP.

Diskusia by sa mala uskutočniť 9. decembra, teda dva dni pred rozhodujúcim hlasovaním britského parlamentu o dohode o brexite, ktorú Mayová dosiahla s Európskou úniou. Verejnoprávna stanica BBC vo štvrtok oznámila, že šéfka Konzervatívnej strany prijala jej ponuku hostiť duel, čaká sa však na reakciu Corbyna. Ten následne oznámil, že uprednostňuje súkromný kanál ITV.

Šéf labouristov argumentuje, že ITV má viac divákov a diskusia by navyše nekolidovala s finále reality šou I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! "Možno by som si ho chcel tiež pozrieť," zažartoval Corbyn. Dohodnutý zatiaľ nie je ani formát diskusie: podľa predstáv BBC by obaja politici mali odpovedať na otázky odborníkov alebo používateľov internetu, Corbyn však uprednostňuje priamu konfrontáciu, ako navrhuje ITV.

Účasti na diskusii sa okamžite po oznámení jej konania začali dožadovať aj iné politické strany. Škótska národná strana (SNP) a liberálni demokrati ako tretia a štvrtá najväčšia strana v parlamente označili formát duelu za nedemokratický. Dohodu o podmienkach brexitu a budúcich vzťahoch Londýna s Európskou úniou schválili v nedeľu lídri EÚ na summite v Bruseli. Mayová sa následne vydala na celoštátne turné, aby pre ňu získala vo svojej krajine podporu.