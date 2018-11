Mayovej dohoda o brexite vyvoláva roztržku: Unionisti ju odmietajú, premiérka oslovila ľud

"Bude to dohoda, ktorá je v našom národnom záujme - dohoda, ktorá funguje pre celú našu krajinu a všetkých našich občanov bez ohľadu na to, či ste hlasovali za vystúpenie alebo zotrvanie (v EÚ)," napísala Mayová. Zdôraznila, že dohoda naplní výsledky referenda o brexite z roku 2016. Dohoda o vystúpení si však vyslúžila kritiku zo strany proeurópskych politikov i euroskeptických stúpencov tvrdej línie, ktorí sa obávajú, že ustanovenia zamerané proti obnoveniu "tvrdej" hranice medzi Írskom a Severným Írskom - a teda zamedzeniu nového napätia v niekdajšej oblasti konfliktu - ponechajú Britániu trvalo viazanú na legislatívu EÚ.

Mayová v liste vyzdvihla prínosy dohody, napríklad v tom, že podľa nej umožní Británii "znova prevziať kontrolu nad našimi hranicami tým, že raz a navždy ukončí voľný pohyb osôb". Migrácia bola jednou z hlavným tém pri kampane pred britských referendom o členstve v EÚ, pripomína DPA.

Viac peňazí do zdravotníctva

Dosiahnutá dohoda podľa premiérky tiež umožní krajine, aby "znova prevzala kontrolu nad našimi peniazmi tým, že ukončí obrovské každoročné platby do EÚ" a uvoľní peniaze na britské zdravotníctvo - čo bol ďalší z ústredných prísľubov predreferendovej kampane. Mayová dodala, že Británia bude mať znova kontrolu nad svojimi zákonmi a bude môcť uzatvárať vlastné obchodné dohody.

Nedeľňajší list poukazuje na zmenu Mayovej stratégie - zjavne dúfa, že vyvinie tlak na nesúhlasiacich poslancov prostredníctvom ich voličov. V britskom parlamente totiž okrem opozície avizovali hlasovanie proti dohode i stúpenci tvrdého brexitu z premiérkinej Konzervatívnej strany, ako aj severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorej podpora je pre Mayovej menšinovú vládu kľúčová.

Nepodržali ju všetci

Severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá podporuje vládu britskej premiérky Theresy Mayovej v parlamente, v sobotu potvrdila, že bude hlasovať proti jej dohode o brexite s Európskou úniou. Podľa jedného z predstaviteľov strany totiž táto dohoda ponechá Britániu v "úbohej a žalostnej" situácii.

Zámer hlasovať proti dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ ohlásila líderka DUP Arlene Fosterová v závere výročného zjazdu svojej strany, na ktorom delegáti privítali aplauzom návrh Mayovej konzervatívneho rivala Borisa Johnsona na to, aby sa začali prípravy na brexit bez dohody. "Budeme hlasovať proti (dohode), ak ju predložia parlamentu," povedala Fosterová pre írsku televíziu RTÉ počas zjazdu. Išlo o jej dosiaľ najjasnejšie vyjadrenie k záležitosti, píše agentúra Reuters.

Rozhodne sa v nedeľu

Dohodu o vystúpení a sprievodnú politickú deklaráciu o budúcich vzťahoch Británie a EÚ majú lídri zvyšných 27 členských krajín Únie potvrdiť na nedeľňajšom mimoriadnom summite v Bruseli. Fosterovej vyjadrenia však ešte viac komplikujú Mayovej už aj tak veľmi náročnú úlohu presadiť dohodu o brexite v britskom parlamente. Desiatky poslancov jej vlastnej Konzervatívnej strany naznačili, že dohodu nepodporia, a hlasovať proti sa chystá aj opozičná Labouristická strana.

Desať poslancov DUP v britskom parlamente dosiaľ podlieha dohode o podpore o spolupráci s Mayovej menšinovou vládou, podpísanej vlani, podľa Fosterovej však tentoraz nebudú hlasovať s vládou a DUP zváži zrušenie tejto spolupráce, ak dohoda o brexite nejako prejde. Tzv. záložné opatrenie zahrnuté do dohody o vystúpení by mohlo znamenať bližšiu spätosť Severného Írska s EÚ než v prípade zvyšku Spojeného kráľovstva - ak sa nenájde iný spôsob, ako zabrániť jeho "tvrdej" hranici s Írskou republikou.

Fosterovej probritská strana sa obáva, že tento záložný plán by v prípade realizácie mohol jedného dňa ohroziť samotné zotrvanie Severného Írska v Spojenom kráľovstve. Zástupca líderky DUP Nigel Dodds na zjazde povedal, že tento záložný plán podriadi Severné Írsko legislatíve EÚ, ktorú Belfast ani Londýn nebudú môcť ovplyvniť, pričom v Írskom mori vznikne "obchodná hranica".

Na dohodu nepristúpia

"Zverejnená dohoda o vystúpení vykresľuje úbohé a žalostné miesto pre Spojené kráľovstvo," dodal s tým, že krajina bude "zatvorená do zvieracej kazajky EÚ, rozdelená a oslabená". Podobne sa vyjadril aj bývalý britský minister zahraničných vecí Johnson, keď vyhlásil, že aktuálna dohoda o brexite ponechá Britániu v pozícii "satelitného štátu". Mayová zdôraznila, že EÚ nebude o dohode nanovo rokovať a že Británii by hrozil nesmierne turbulentný neriadený brexit, ak neprijme terajšiu dohodu.

Fosterová uviedla, že ak chce Mayová znova získať podporu DUP, musela by vyradiť írsky protokol z právne záväznej dohody o vystúpení. EÚ však opakovane podčiarkla, že by s tým nesúhlasila. Otázka írskej hranice by mala byť v nezáväznej politickej deklarácii, dodala šéfka DUP. Ak britský parlament neschváli Mayovej dohodu, podľa Fosterovej to povedie k novým rokovaniam, nie k voľbám alebo ďalšiemu referendu v Británii.