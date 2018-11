Brexit bez dohody by predstavoval veľkú výzvu, povedal britský analytik

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Tim Ireland

LONDÝN - Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody na presných podmienkach brexitu by pre Britániu znamenal veľa práce v oblasti legislatívy a aj možné zmeny pre vládne úrady a podniky, povedal v piatok Joseph Owen z britského Inštitútu pre vládu (The Institute for Government).