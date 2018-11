Voľby do Europarlamentu: Až 73 % Európanov a 62 % Slovákov sa obáva šírenia dezinformácií

BRUSEL - Dezinformácií šíriacich sa na internete sa v súvislosti s májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) obáva 73 percent obyvateľov Európskej únie a 62 percent Slovákov. Vyplýva to z výsledkov septembrového prieskumu Eurobarometer, ktoré v pondelok zverejnila Európska komisia (EK).

Prieskum ďalej zistil, že až 67 percent obyvateľov Únie sa obáva, že osobné údaje uvedené na internete by sa mohli použiť na zobrazovanie cielených politických posolstiev. Na Slovensku takúto obavu vyslovilo 57 percent respondentov. Možného zmanipulovania volieb kybernetickými útokmi sa obáva 61 percent občanov EÚ a 45 percent Slovákov. Ovplyvnenia volieb zahraničnými aktérmi a zločineckými skupinami sa obáva 59 percent obyvateľov Únie; na Slovensku takéto obavy vyjadrilo 48 percent opýtaných.

Väčšina obyvateľov členských štátov EÚ i Slovákov sa zhoduje v otázke možného riešenia týchto hrozieb, a to najmä zvýšením transparentnosti sociálnych médií na internete - aj prostredníctvom zreteľného uvádzania sponzorov online inzercie. Toto opatrenie podporilo 81 percent oslovených obyvateľov EÚ a 76 percent Slovákov. Rovnaký podiel obyvateľov Únie a až 78 percent Slovákov súhlasilo, že všetky politické strany by mali mať rovnaké možnosti prístupu k internetovým službám, keď sa budú usilovať o hlasy voličov.

Vysokú podporu - takmer 80 percent obyvateľov EÚ i Slovákov - má aj poskytnutie práva na odpoveď v sociálnych médiách kandidátom a politickým stranám. Zavedenie rovnakého moratória na internete, aké platí aj pre tradičné médiá, podporuje 74 percent obyvateľov Únie a 75 percent Slovákov. Prieskum Demokracia a voľby sa uskutočnil 8.-26. septembra na vzorke 27.474 opýtaných v krajinách EÚ. Na Slovensku sa do neho v dňoch 11.-23. septembra zapojilo 1042 respondentov.

Voľby do EP sa uskutočnia 23.-26. mája 2019. Európska komisia v septembri predložila súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť slobodný, spravodlivý a bezpečný priebeh volieb do EP. Vytvorila aj európsku sieť pre spoluprácu na voľbách, ktorá sa po prvý raz stretne v januári 2019.

V posledných voľbách do EP v roku 2014 volebné právo využilo 42 percent občanov Únie. Účasť na Slovensku dosiahla vyše 13 percent. Účasť v májových voľbách do EP by podľa Eurobarometra mohla zvýšiť lepšia informovanosť občanov o EÚ a o jej vplyve na ich každodenný život. Uviedlo to 43 percent všetkých opýtaných z krajín EÚ a 35 percent respondentov zo Slovenska. Slovenskí voliči by podľa Eurobarometra privítali aj viac mladých ľudí medzi kandidátmi (33 percent), väčšie zastúpenie žien medzi kandidátmi (21 percent) a viac kandidátov z nedostatočne zastúpených skupín obyvateľstva (11 percent).