MIMORIADNE Zlomový deň pre Britániu: Európski lídri schválili dohodu o brexite

Lídri 27 členských krajín EÚ schválili dohodu po menej ako hodine diskusií, poznamenala spravodajská stanica BBC. Dokument musia ešte odobriť aj v Európskom parlamente a v britskom zákonodarnom zbore. Európsky parlament by ho mohol podľa predbežného vyhlásenia jeho šéfa Antonia Tajaniho odhlasovať v januári.

Za "najlepšie možné" označil v nedeľu predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker znenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, o ktorej krátko nato začali rokovať hlavy štátov a šéfov vlád Únie v Bruseli. Podľa Junckera však summit nie je "dôvodom na oslavu, sú to naopak smutné chvíle, je to tragédia".

Holandský premiér Mark Rutte pred rokovaním vyhlásil, že odchodom Británie z EÚ nikto nezíska. "V danom kontexte sme však dospeli k vyváženému výsledku, ktorý nemá politických víťazov," povedal na margo dohody. Britská premiérka Theresa Mayová naopak ocenila dohodu ako začiatok novej kapitoly pre jej krajinu.

Dohoda, ktorá vznikla po 17 mesiacoch rokovaní medzi EÚ a Britániou, pokrýva finančné a obchodné záležitosti, občianske práva, vzťahy Severného Írska s Írskom či bezpečnostné otázky.

Neisté je však schválenie dohody v britskej Dolnej snemovni už v decembri, pričom podľa denníka The Telegraph až 91 poslancov z Mayovej Konzervatívnej strany a mnohí ďalší hodlajú hlasovať proti súčasnému textu. Londýnsky denník ďalej informoval, že britská vláda v tajnom režime rokuje o "pláne B" v prípade, že súčasná dohoda v snemovni neprejde.

